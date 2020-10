Organizatorji OI 2020 ne počivajo: poteka testiranje 'temperaturnih obližev'

V Tokiu so na primeru varnostnega pregleda okoli 100 novinarjev predstavili več novosti, ki bi organizatorjem olimpijskih iger pomagale pri izvedbi tekmovanja leta 2021. V medijskem centru, kjer bo prisotni novinarji opravljali svoje delo prihodnje leto (gre za razstavni kompleks Big Sight), ni manjkalo razkužil za roke, medtem ko so ljudi, ki so želeli vstopiti, pregledali s posebnimi napravami, na drugi strani pa so jih čakali reditelji z obraznimi vizirji.

Med najzanimivejšimi novostmi velja izpostaviti obliž, ki na zapestju izmeri telesno temperaturo v vsega nekaj sekundah. Organizatorji OI 2020 dodajajo, da skupaj z Mednarodnim olimpijskim komitejem testirajo "številne scenarije", saj je pred poletjem 2021, ko bodo igre na sporedu, še preprosto nemogoče napovedati, kako stroge ukrepe bo potrebno sprejeti za varno izvedbo iger.

Pri vizirjih skrb zaradi vročine

"V tokratni demonstraciji smo želeli poskusiti opravljati delo z obraznim vizirjem za COVID-19, četudi pa je bila temperatura nizka, sem čutila vročino," je za SNTVpovedala prostovoljka Kozue Tanno. "Pregledali smo okoli 20 ljudi, v resnici pa seveda ne bo tako. Ko pride do velikega števila obiskovalcev in vse skupaj traja dolgo časa, me zelo skrbi, da bo v tistih vročih poletnih mesecih na moj vizir kapljal znoj," je dodala.

Izvršni direktor, zadolžen za varnost na OI 2020, Cujoši Ivašita, je dodal, da pri različnih ukrepih "pravega odgovora ni", in da še vedno "razmišljajo o tem, kaj bi morali storiti v prihodnje".

"Tekmovanja so različna, a mislim, da bo izziv poiskati primerno metodo za največje igre na svetu: tokijske olimpijske in paralimpijske igre," je dodal Ivašita.