'V tujini ne morejo verjeti, da lahko tako majhna država prinese toliko velikih športnikov'

Tim Gajser je že leta 2016, v svoji krstni sezoni v elitnem razredu MXGP, osvojil naslov svetovnega prvaka. To mu je nekaj dirk pred koncem sezone uspelo tudi letos. Kar tri naslove svetovne prvakinje pa je v žep pospravila naša plezalka Janja Garnbret , ki je s konkurenco pometla v kombinaciji, težavnosti in balvanskem plezanju. Naslednje leto pa bo zlato lovila tudi na Olimpijskih igrah.

Slovenske pesmi pa pogosto vrtijo tudi preko luže. Marca smo v Miamiju videli pravo slovensko zabavo. Goran Dragić je gostil Luko Dončića in nastali so številni prizori, ki jih ne bomo zlahka pozabili. Novinec leta v ligi NBA pa praktično vsako tekmo poruši nov rekord. V nizih tekem z 20 točkami, petimi skoki in petimi podajami je prehitel celo legendarnega Michaela Jordana .

"Imeli smo zgodbo, imeli smo pravljico z odbojkarskega vidika. Vsi smo si samo želeli napolniti dvorane, potem pa se je zgodilo nekaj, kar si nikoli nismo mogli zamisliti. Najbolj me dvigne tistih 13.000 ljudi, ki poje slovensko himno," nepozabne občutke opiše Tine Urnaut, kapetan slovenske odbojkarske reprezentance. Kot da vsi ti dosežki ne bi bili dovolj, je slovenski športnik leta Primož Roglič na Giru d' Italia osvojil tretje mesto, 13. septembra pa je na najvišjo stopničko stopil na dirki po Španiji. To pred tem ni uspelo nobenemu Slovencu, da pa je uspeh še večji, je s tretjim mestom poskrbel 20-letni Tadej Pogačar.

Našim športnim dosežkom zavidajo mnogi, celo naši zahodni sosedje Italijani, ki veljajo za odbojkarsko velesilo, kar iz prve roke potrdi tudi Urnaut:"Iz vseh strani prihajajo samo komplimenti. Predvsem na to, da smo tako mala država, pa imamo toliko vrhunskih športnikov, s katerimi dosegamo take dobre rezultate. Ja, zavist je prisotna." S tem se stinja tudi Mirjam Poterbin, mama Luke Dončića, ki sina velikokrat obišče čez lužo:"Glede na to, kako majhna država smo, imamo ogromno velikih športnikov. Tudi v tujini ne morejo verjeti, da lahko tako majhna država prinese toliko velikih športnikov," pove.

Še toliko bolj navdihujoče pa je dejstvo, da enotnost Slovencev sega tudi izven meja naše male državice: "Kamorkoli pridem, tudi v Dallasu, vedno vidim slovenske zastave. In to te res dvigne, ko vidiš, kako majhna država smo, pa vendar vedno stopimo skupaj, ko je treba," pripoveduje Poterbinova. Njene besede potrdi tudi Ervin Čurlič, športni komentator in novinar: "Ta občutek, ko si v tujini, ko vidiš slovenske navijače, slovenske zastave, to je res nekaj posebnega. September je bil res čaroben. Toliko pozitivnih zgodb se je prepletalo iz dneva v dan."