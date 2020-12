Redko se zgodi, da so pripravljalne tekme razburljive, ob prihodu tretjih peterk Minnesote in Dallasa so komentatorji že odtavali v povsem nekošarkarske razprave. Toda Timberwolvesi so izničili prednost Mavericksov, priča smo bili podaljšku, v katerem je z zanj neznačilnim metom za tri Boban Marjanović domači skušal prinesti zmago, a mu ni uspelo (129:127).

icon-expand Luka Dončić (levo) najboljši mladi igralec v NBA, se je meril z Anthonyjem Edwardsom, prvim izborom letošnejga nabora. FOTO: AP