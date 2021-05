Alp, tako zasneženih kot kopnih pobočij, se na svoj skrajni način loteva Valentin Delluc, najskrajnejši med drznimi smučarji s padalom. Tokrat je še dvignil meje svojih podvigov in se iz kanjonov preselil med zgradbe in ulice, pa tudi na jezera francoskih gora in med drugim smučal tudi po jeklenici sedežnic ter kamnitih meliščih.

