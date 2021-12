Varovanci okuženega Carlisla so premagali njegovo dolgoletno moštvo

Skoraj mesec dni je že, odkar je Dallas zmogel dve zaporedni zmagi (12. in 15. novembra proti San Antoniu in Denverju), od takrat so nanizali devet porazov in le trikrat z igrišča odšli nasmejani. Poleg napadalnega mrka ob koncu tekme je v oči znova bodla statistična kolona metov za tri točke – od 29 metov so zadeli štiri, kar je precej nespodbudnih 13,8 odstotka. Porzingis (22 točk, 2 podaji, 2 skoka) je bil z dvema trojkama v šestih metih daleč najbolj natančen. Dončić (27 točk, 9 podaj, 9 skokov, ukradena žoga, blokada) je vrgel osemkrat za le eno zadeto, Tim Hardaway mlajši (15 točk, 2 podaji, 4 skoki, 3 ukradene žoge) devetkrat, tudi on je zadel samo enkrat. In to je bilo vse, kar so opravili od daleč. Reggie Bullock je morda v sredo zablestel proti Memphisu, a je bil le utrinek, nocoj je v dobrih 21 minutah igre le dvakrat neuspešno vrgel na koš. Ne samo on, tudi Dwight Powell (2 točki, 2 podaji, 5 skokov, blokada) in Dorian Finney-Smith (4 točke, podaja, 6 skokov, ukradena žoga) sta imela neopazen večer, slednji je prvič zadel dobre štiri minute v tretji četrtini, pred tem sta bila Slovenec in Latvijec edina člana prve peterke, ki sta zadevala.