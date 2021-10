Večer na klopi temačna napoved za Dragića

Trener Nick Nurse se je po srečanju na pol diplomatsko izognil vprašanju, zakaj tretji najbolje plačan igralec v moštvu ni stopil na parket in raje govoril o dobri igri Dalana Bantona (10 točk, 3 podaje, skok, blokada), ki je dobil prednost pred Slovencem. "Res je igral dobro. Največ je vredno, kako hitro v igro vnese hiter koš ali dva. Tudi v obrambi igra zelo dobro. Zelo je vsestranski. Tako kot vsi mladi igralci dela napake. A se hitro uči in to uporablja na igrišču," je pohvalil 21-letnika. Po njegovih besedah ne ceni samo njegove igre, zaradi česar mu je želel nameniti več minut, ampak je imel v mislih tudi Chrisa Boucherja (5 točk, podaja, 3 skoki, 2 ukradeni žogi, blokada), saj naj bi tudi njemu bolj ustrezala igra z Bantonom.

Kljub temu je bilo nenavadno, da igralec z dobrimi 19 milijoni dolarji letne plače obsedi na klopi, medtem ko so vsi okoli njega sodelovali v igri. To je sprožilo vrvenje na družbenih omrežjih med navijači Toronta, mnogi seveda še niso pozabili Dragićevih besed iz Slovenije, da ima višje ambicije, kot igrati v klubu sredi prenove. Vrstila so se ugibanja, da je pred vrati odhod Slovenca. Ta sezone ni začel bleščeče, njegovo povprečje je bilo 6 točk ob komaj 32-odsotnem metu. Verjetno ob tem drži, da mu ne ustreza način igre, kot ga goji Nurse in je imel težave s privajanjem soigralcem in novemu sistemu. Toda zdrs iz prve peterke, v drugo do sedenja na klopi v razdobju petih tekem je več kot le nekoliko slabša forma.

Dogajanje v ozadju ni zmotilo prvega organizatorja iger Freda VanVleeta (26 točk, 6 podaj, 10 skokov, ukradena žoga), ki se je razživel v drugem polčasu, predvsem pa zadel šest od sedmih metov za tri točke. Ob tem je zbral še deset skokov, največ v karieri le 185 centimetrov visokega igralca. "Imam pravilo, da so žoge pod višino glave moje. Vse tisto okoli obroča, to naj poberejo drugi," se je šalil po srečanju. Tudi on je pohvalil igro Bantona, "nočeš gledati mladih igralcev, ki vedno znova ponavljajo iste napake. Oba (z novincem Scottiejem Barnsom) sta spužve, voljno vpijata novo znanje." Barnes (18 točk, 7 podaj, 7 skokov, 2 blokadi) je po precej neopaznem začetku v napadu v drugem polčasu močno dvignil raven igre in znova pokazal, da postaja eden od temeljev moštva. V prvem polčasu je to bil OG Anunoby (25 točk, 3 podaje, 3 skoki, 5 ukradenih žog, blokada), ki se je znova izkazal s svojo obrambo, Nurse je pohvalil tudi garanje Garyja Trenta mlajšega (10 točk, 6 skokov, ukradena žoga blokada), "njegova obramba je odlična, ves čas je aktiven, kosa se lahko s katerimkoli tekmecem."

Pri Pacersih bodo pogledali vse napake v igri (izgubili so kar 22 žog), nato pa skušali čimprej pozabiti na tekmo. A ne bo lahko, v tretji četrtini so ostali brez Malcolma Brogdona (18 točk, 5 podaj, 5 skokov, ukradena žoga), ki si je poškodoval mišico v levem stegnu. A je bil kljub zgodnjemu odhodu s tekme še vedno najboljši strelec ekipe. Nato so morali pred koncem v garderobo pomagati tudi novincu Isaiahu Jacksonu (2 točki, 4 skoki, ukradena žoga), ki si je v trčenju z Domantasom Sabonisem (9 točk, 3 podaje, 8 skokov, 2 ukradeni žogi, blokada) poškodoval levo koleno. Ponavadi odlični Litovec je tokrat trčil ob čvrsto obrambo Toronta in le štirikrat vrgel na njihov koš.