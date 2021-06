Vid Kavtičnik končuje rokometno kariero

Konec rokometne kariere je v izjavi za STA sporočil njegov oče Jožef Kavtičnik:"Vid bo po 21 letih igranja rokometa v velenjskem Gorenju, Kielu, Montpellieru, Aixu in Nimesu ter 20 let igranja v slovenski reprezentanci na sredini tekmi v Istresu končal svojo uspešno rokometno pot, lahko bi zapisali tudi pravljico." To je prek socialnih omrežij potrdil tudi Vid Kavtičniksam.