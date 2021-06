Vinales se poslavlja od Yamahe

Za Mavericka Vinalesa je aktualna sezona že peta v moštvu Monster Energy Yamaha in bo hkrati tudi njegova zadnja, saj je ekipa iz italijanskega Lesma sporočila, da bo po koncu sezone na Vinalesovo željo predčasno prekinila pogodbo.

Vinales je ob prekinitvi sodelovanja dejal: "Razmerje med moštvom in mano, ki se je razvilo v zadnjih petih letih, je zame zelo pomembno in težko se mi bo posloviti. V sezonah, ki smo jih preživeli skupaj, smo doživeli tako odlične dosežke kot tudi težke trenutke. Ne glede na vse pa med ekipo in mano ostaja medsebojno spoštovanje in ekipi bom vselej hvaležen. Do konca sezone pa bom ostal popolnoma predan in se potrudil, da dosežem kar se da dobre rezultate."