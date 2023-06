Lokostrelstvo brez lokov, tenis brez igrišča in jadranje brez vode. To so Olimpijske igre nove dobe. Odvile so se v Singapurju, kjer se je v prvih olimpijskih igrah v virtualnih športih pomerilo več kot 130 e-športnikov. In ne, to niso le najstniki, ki v udobnem naslanjaču stiskajo gumbe na kontrolerju, ampak je za tekmovanje potrebna tudi dobra fizična pripravljenost.