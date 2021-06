Volkovi imajo novega trenerja

Bruno Lage je nazadnje sedel na klopi Benfice, vodenje katere je prevzel sredi sezone 2018/19, ko je z 18 zmagami ter enim remijem osvojil 37. ligaški naslov za Benfico. Prvo polno sezono v vlogi glavnega trenerja mu ni uspelo obraniti naslova prvaka in Benfica je sezono 2019/20 končala na drugem mestu. Ob tem je Lage postavil tudi neslavni rekord petih zaporednih tekem brez zmage na domačem Estádio da Luz. V Setúbalu rojeni Portugalec sicer že ima nekaj izkušenj s treniranjem na Otoku, saj je bil med letoma 2015 in 2017 pomočnik trenerja pri Sheffield Wednesdayju, v sezoni 2017/18 pa pomočnik trenerja pri Swansea Cityju.

Volkovi iz Wolverhamptona so se po slabi sezoni v angleški ligi, ki so jo končali na 13. mestu, razšli s trenerjem Nunom Espiritom Santom, ki je moštvo vodil štiri leta. Na novinarski konferenci po zadnji tekmi je dejal: "Moštvo, ki ga zapuščam, je v dobrem stanju. Prihodnost za Wolverhampton je svetla, ekipa je mlada in igralci so predani, tako da temelji so postavljeni. Iz dna srca jim želim vse dobro."

Po poročanju otoških medijev naj Espirito Santo ne bi bil dolgo brez službe, saj je eden izmed glavnih kandidatov za prevzem Evertona ali Crystal Palaca.