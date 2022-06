Zadnja nedelja v juniju je rezervirana za VN Nizozemske. Še pred dirkami razreda moto3, moto2 in motoGP se bodo dirkači ogrevali in preizkušali še zadnje nastavitve motociklov. Prenos na VOYO prav zdaj. Spomnimo: dirko elitnega razreda bo s prvega mesta začel Francesco Bagnaia, v prvi startni vrsti pa sta še Fabio Quartararo in Jorge Martin.

