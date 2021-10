Vražji Dončić in utrujene noge so spodnesli Dragićeve reptile

Izleti v Kanado so za Teksašane postajali rahla nočna mora, izgubili so šestkrat zapored, na zadnjem gostovanju pred dvema letoma so zapravili kar 30 točk prednosti. Tokrat so bili oni tisti, ki so izničili začetni zagon nasprotnega moštva in v drugem polčasu strli njihov odpor. Raptorsi so ob koncu skušali z zadnjim jurišem rešiti tekmo, a niso imeli dovolj energije, celotna prva postava gostov pa je imela po dvomestno število točk. Dončić (27 točk, 12 podaj, 9 skokov, blokada) je prišel na rob trojnega dvojčka (dvomestno število točk, podaj in skokov). „Naša obramba (sprva) ni bila najboljša, toda v drugem polčasu smo strnili vrste in dvignili raven igre, to je bilo ključno,“ je opisal potek tekme.