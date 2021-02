Strogi ukrepi na Pokljuki. Kdo si bo lahko svetovno prvenstvo ogledal v živo?

Svetovno prvenstvo v biatlonu na zasneženi Pokljuki je prvo in hkrati največje večdnevno tekmovanje v Sloveniji med pandemijo. Organizatorji, tekmovalci in mediji se morajo zato držati strogih varnostnih ukrepov, dostop do prizorišča na Rudnem polju pa je strogo omejen. Med le nekaj srečnimi navijači, ki bodo lahko navijali za prvega slovenskega biatlonca Jakova Faka, pa so le tisti, ki so cepljeni oziroma bodo opravili testiranje.

