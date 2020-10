Vrhunski športniki v Sloveniji v nemilosti oblasti

Vrhunski športniki so še kako dobro občutili dejstvo, da mora zaradi enega pozitivnega primera v ekipi celotno zasedba v karanteno za deset dni. V vseh bolj razvitih evropskih državah je pravilo, da mora okuženi z novim koronavirusom v samoizolacijo, preostali člani pa se redno testirati, v kolikor bi test bil pozitiven, pa sledi samoizolacija, a s treningi do morebitnega pozitivnega testa lahko nadaljujejo. Pravilo desetdnevne karantene so med drugim že občutili v rokometnih klubih Gorenje, Krim in Cedevita Olimpija.

Če na državni ravni s prestavljanjem tekem klubi ne trpijo tako zelo velike športne škode, saj je tekme mogoče prestaviti zaradi višje sile, pa so v Evropi precej manj poslušni. In kaj to pomeni za klube? Ponekod izgubljene tekme, točke, a še bistveno bolj zaskrbljujoče, seveda desetdnevni premor brez treninga. To pa poveča možnosti za poškodbe, saj časa za uigravanje in postopno prilagajanje na visok tekmo preprosto ni. A ne le to, bojazen klubov se skriva tudi v tem, da se bodo pokrovitelji in poslovni partnerji začeli spraševati, ali ima sploh še smisel vlagati v šport, saj klubi ne bodo igrali tolikšnega števila tekem, kot je sprva bilo predvideno, poleg tega pa bodo rezultati najverjetneje slabši zaradi vseh karanten. Zato se je smiselno vprašati, ali ne bi bilo (tako kot pri večini stvari, kot jih to počnemo v majhni Sloveniji) tokrat bolj pametno slediti evropskim velikanom (Španija, Anglija, Italija, Francija). Tam en pozitiven primer še zdaleč ne pomeni prekinitve treningov celotne ekipe.

Da, res je, za vse veljajo enaka pravila. A vseeno bi bilo pametno razumeti, da so izjeme nujno potrebne. Gre za vrhunske športnike, vrhunski športniki so tudi Edo Murić , Jaka Blažič in Žiga Dimec . Evropski prvaki iz Istanbula, kamor je septembra 2017 ob nepredstavljivem uspehu slovenske košarkarske reprezentance hitro pridirjal vrh slovenske politike. Kakopak, s slovensko zastavo v roki. Z nasmeškom na ustih in urejeno pričesko za kasnejše fotografiranje in poziranje. Takrat so bili slovenski košarkarji še kako 'fajn' in vredni vsake sekunde pozornosti, zdaj pa se je na žalost na njih pozabilo. Še enkrat več …

Na vse skupaj je opozoril tudi nekdanji direktor članskih košarkarskih reprezentanc Matej Avanzo, ki nikakor ne more razumeti odnosa politike do slovenskega športa. "Slovenski vrhunski športniki, sodelujoči v mednarodnih tekmovanjih, se ne le držijo vseh ukrepov, ampak se tudi redno (ter na lastne stroške) testirajo za morebitno okužbo z virusom Covid-19, povprečno med 2- in 3-krat tedensko," je v zapisu na družbenih omrežjih, ki je močno odmeval pred dnevi hitel pojasnjevati Avanzo, ki slovenski, evropski in mednarodni vrhunski šport še kako dobro pozna, saj ga krasijo bogate izkušnje. "Zadnji tak primer je Cedevita Olimpija Ljubljana, ki ste jo z zares togim odzivom spravili na rob smiselnosti delovanja v konkurenci klubov iz držav, ki so vse po vrsti našle rešitev za posamezne primere okužb. Verjetno ne veste, ampak rezultat 20:0 pomeni, da klub NE DOBI točke za poraz, torej je registracija ene take tekme ekvivalentna dvema porazoma. Ob proračunu okrog 2 MIO evrov se bodo vsi sponzorji verjetno vprašali, čemu, zakaj, za koga?" se je še spraševal Avanzo, ki je nato vladajoči politiki skušal razložiti, za kaj v športu pravzaprav gre. "Šport je področje, ki še zdaleč ni le postransko. Je kompleksen skupek vrhunskega športa, športa za vse, športa mladih, rekreacije, športa za starejše, šolskega športa in še kaj bi se našlo. Je tudi skrb za zdravje. Mi pa se trenutno borimo prav za zdravje. Ali se motim? In namesto, da bi pri športnikih iskali "influencerje", ljubljence naroda, ki bi vam pomagali pri boljši informiranosti in odzivu ljudi, vi pri idolih vseh skupin Slovencev, ki se udinjajo v športu, povzročate nemir, nervozo, zgražanje. In to, žal, priznajmo si, upravičeno. Saj delate s športom, kot da je jelka, na primer. Četudi bo nanjo 14 dni padal dež, bo že preživela, pa saj je še toliko drugih jelk. Pa iglavcev. Pa listavcev. Pa gozdov. Pa hribov. Pa širjav," je cinično dodal Avanzo.

Daleč od zadovoljstva so bili tudi pri Cedeviti Olimpiji, ki so družbena omrežja, ki jim ob samoizolaciji še preostanejo, opozorili za tihi protest proti pravilom, ki so za vrhunske športnike v Sloveniji vse prej kot logična in prijazna.