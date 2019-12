Vrnitev Dragića, Dallas v Filadelfiji

Trener Mavericksov Rick Carlisle je dejal, da bo Dončić spremljal soigralce na gostovanjih v Filadelfiji in Torontu, vendar pa po napovedih še ne bo zaigral. Moštvo je na gostovanju v Milwaukeeju pokazalo, da znajo dobro igrati tudi brez čudežnega dečka iz Slovenije. Toda njegove vragolije jim manjkajo predvsem v zadnji četrtini, ko je treba zaključiti tekme, kar se je posebej pokazalo v sredo proti Bostonu. V nedeljo jih čaka gostovanje v Kanadi, nekoliko jih lahko tolaži, da sta na spisku poškodovanih pri Raptorsih tamkajšnji prvi zvezdnik Pascal Siakam in veteran Marc Gasol .

Knicksi se zdijo primeren tekmec za vrnitev Dragića, toda še nedavno najslabše moštvo vzhoda je po menjavi trenerja postalo precej bolj motivirano. Pod vodstvom Mika Millerja so zbrali tri zmage v zadnjih štirih srečanjih, v torek pa prepričljivo odpihnili sedaj zadnjo Atlanto. V Dallasu dobro vedo, kako neprijetne znajo biti tekme z Newyorčani, saj so dvakrat izgubili. Maverickse čaka Filadelfija, ki bo z zmago želela pozabiti, da jim je Miami odnesel čast zadnjega doma še neporaženega moštva v ligi.

Miami je bil boljši od petih tekmecev v zadnjih sedmih tekmah, posebej sladka je zadnja zmaga proti Filadelfiji, s katero so zacelili visok poraz iz konca novembra. Dragićeva napoved, da ciljajo med prva štiri moštva vzhoda, je novembra po porazu s Filadelfijo morda zvenela optimistično, sedaj se zdi povsem uresničljiva. "Smo moštvo, polno psov," je Udonis Haslem uporabil ameriški sleng za prijatelja kot opis ekipe, ki je presegla vsa pričakovanja in jo košarkarski strokovnjaki uvrščajo med resne kandidate za finale vzhodne konference. V njej je Milwaukee s četrtkovo zmago nad Lakersi utrdil naslov prvega favorita, toda v končnici presenečenja niso neobičajna, kar lahko potrdijo v Torontu.

Heati so pred sezono med že prebranim plevom igralcev našli nekaj skritih diamantov in jih obrusili v ostrostrelce, ki tekmece spravljajo v obup. Prav veteran Haslam, bolj trener s klopi kot dejaven igralec, je priča, kako so direktorPat Riley in njegov štab spretni pri iskanju nepričakovanih vrhunskih igralcev, trener Spoelstra pa pri njihovem urjenju. Tudi Haslem 2003 ni bil izbran na naboru, nato pa je v Miamiju postal eden ključnih članov moštva s tremi šampionskimi prstani. Sedaj je mentorKendricku Nunnu, Tylerju Herru in Duncanu Robertsonu, trem presenetljivim novincem.

Prihodnost NBA