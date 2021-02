Vroči Heati proti Hawksom skušajo nadaljevati serijo zmag

Na prvi popoldanski listi poškodb se je pojavil Jimmy Butler, zaradi vnetja desnega kolena so njegov nastop označili za vprašljiv, prav tako še ni bilo jasno, ali se bo Tyler Herro že lahko vrnil na parket, potem ko je zadnja tri srečanja zaradi težav z bokom od strani opazoval napore soigralcev. Bam Adebayo ima nekaj težav z levim kolenom, a je bil označen kot verjeten, enako kot Young pri Atlanti, ki se bode z manjšo poškodbo boka. Manjkali bodo trije od osmih najbolj natančnih Hawksov, De'Andre Hunter in Bogdan Bogdanović imata težave s koleni, Cam Reddish s stopalom. Za Miami je posebej pomemben Butler, gonilo napredka moštva v zadnjih tednih.

"Naveličani smo bili, da nam prašijo zadnjice, to je najbolje, kot se lahko izrazim,” je center Adebayoopisal preobrat v igri, s katerim so nanizali pet zaporednih zmag. Tudi Goran Dragić, ki se je po poškodbi gležnja vrnil z dvema odličnima predstavama, je v petek dejal, da se je igra zlila in igralci na parketu delujejo vse bolj usklajeno. A je Butler hitro posvaril, da ne smejo postati zadovoljni sami s sabo. Še posebej, ker je urnik drugega dela sezone izjemno natrpan in težaven, tako da lahko vsaka poškodba ali celo nove samoizolacije igralcev znova povsem obrnejo tok. Poleg tega bodo morali paziti na breme veteranov, 37-letnega Andreja Iguodale, 34-letnega Dragića, tudi 31-letnega Butlerja, ki na plečih nosi zaključke tekem. Iguodala pravi, da v svojih sedemnajstih sezonah še ni doživel takšnega urnika, "telo se bo lahko vsak dan odzvalo drugače, saj še nismo bili priča takšnim razmeram. Posebej igranju vsak drugi dan. Po prekinitvi(za tekmo zvezdnikov) bomo imeli kar dvanajst tekem v dvajsetih dneh.”

V vzhodni konferenci so se trenutno oblikovale tri skupine, Filadelfija, Brooklyn in Milwaukee se potegujejo za vrh, boj za četrto mesto pa je silna gneča osmih ali celo devetih moštev, če bodo v Washingtonu strnili vrste. Kar pomeni, da ne štejejo samo zmage, pač pa tudi medsebojne tekme med temi moštvi. Miami se še spomni sezone 2016-2017, ko se niso uvrstili v končnico, ker je osmi Chicago imel enako razmerje zmag in porazov, a so dvakrat premagali Heate, ti njih le enkrat. Moštvo s Floride si je že zagotovilo takšno prednost proti Torontu, Knicksom in Washingtonu. Dve zaporedni srečanji z Atlanto, nocoj in v torek, imata tako še dodaten pomen za razplet rednega dela sezone. Po težavnem začetku za Miami, ki ga lahko pripišemo glavobolu po porazu v finalu, menjavam v moštvu, prekratkim pripravam, okužbam s koronavirusom in osamitvi številnih igralcev, poškodbam... so v petek odigrali najboljšo predstavo sezone in bili znova žilavi Heati, ki vzdržijo pritisk tudi najtežjih tekmecev.