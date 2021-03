Vroči Sunsi so preizkus za zadnje čase ohlajene Heate

"Nismo si zaslužili zmage. Med tekmo smo naredili toliko napak – to je karma," je bil Jimmy Butler iskren v nedeljo, potem ko jih je Indiana porazila v podaljšku, drugič v treh dneh. Heati so zdrsnili v strelsko krizo, proti Pacersom so znova zadeli le devet metov za tri točke v kar 37 poskusih (24,3 odstotka). Njihovo povprečje v sezoni je sedaj 34,3 odstotka zadetih trojk, kar jih postavlja na skromno 29. mesto, gostijo pa šesto najboljšo ekipo izza črte za tri točke (Sunsi zadenejo 38,4 odstotka vseh takšnih metov). Phoenix je zmagal osemkrat v zadnjih desetih srečanjih, gonilo je 24-letni Devin Booker. "Vsakič, ko vrže na koš, je videti enako. Prav vsakič. Ko mu podam – bum," je nad njim navdušen Chris Paul, ki s svojimi izkušnjami daje ravnotežje energiji mladih Sunsov.

V Miamiju se vse vrti okoli Butlerja, po težavnem začetku sezone, ki sta ga zaznamovali poškodbi gležnja in kolena, vmes pa še deset dni osamitve zaradi okužbe s koronavirusom, je znova eden najboljših košarkarjev na planetu. V zadnjih desetih tekmah je imel povprečje 26,3 točke, 7,2 podaje, 8,1 skoka in 2,4 ukradene žoge, zadel je 55,4 odstotka vseh metov, ob tem pa je eden najboljših obrambnih igralcev moštva. To skuša ponoviti lanski trgovalni izplen, ko so med zimskim prestopnim rokom pripeljali Andrea Iguodalo, Crowderja in Solomona Hilla. Sploh prva dva sta bila pomemben del poti do finala NBA, ostal je le 37-letni Iguodala, vodstvo kluba pa se je odreklo Crowderju, ker je pripravljalo finančni prostor za morebitno pogodbo s katerim od superzvezdnikov. Toda njihova ne tako skrita želja, Giannis Antetokounmpo, je že obljubil zvestobo Milwaukeeju.

Crowder je sedaj pomemben člen Phoenixa, ki je skladno s svojim imenom že lani v končnici vstal iz dolgoletnega pepela, sedaj pa močno presega pričakovanja. V Miamiju skušajo luknje pokrpati z veterani, prejšnji teden je v klub prišel 35-letni Trevor Ariza, precej je govora o morebitnem prihodu Kyleja Lowryja iz Toronta. Kanadčani (ki pandemično sezono igrajo v Tampi) so blizu dna vzhodne konference, v zameno pa bi želeli katerega od obetavnih mladincev, kot sta Tyler Herro ali Duncan Robinson.Miami bi moral najti skupno 30 milijonov dolarjev (25,3 milijona evrov), kar pomeni, da bi moral k Raptorsom poslati nekaj veteranov z ustrezno veliko plačo. Neuradne računice omenjajo tudi Dragića (njegova letna plača je 18 milijonov dolarjev oz. 15,2 milijona evrov). Slovenec je zaradi bolečega spodnjega dela hrbta izpustil drugo tekmo proti Indiani, današnji nastop je označen kot vprašljiv. Na prvi tekmi s Pacersi se je s 16 točkami vrnil v staro strelsko formo, potem ko je na prejšnjih treh zaporednih srečanjih imel tako kot večina Heatov težave z metom in je skupaj dosegel komaj enajst točk.