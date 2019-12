Vročica s Floride proti bolehnim čarovnikom

Razžarjeni Miami je v Washington prišel kot favorit proti že tako zdesetkanimi Wizardsom, ki so v sobotni tekmi ostali še brez svojega najboljšega igralca Bradleya Beala. Toda na gostovanjih proti ekipam v težavah se včasih zgodijo nenavadne reči.

Razigrani Heati imajo trdno jedro v vse boljšem Bamu Adebayu (na sredi) in zvezdniku Jimmyju Butlerju. FOTO: AP

Heati so s petimi zaporednimi zmagami ta hip najbolj vroče moštvo vzhodne konference, po domačem porazu Bostona proti Torontu, ki tudi brez ključnih igralcev preseneča najboljše tekmece, so na drugem mestu vzhoda. Prav trdoživost Kanadčanov je svarilo, da v NBA ni lahkih tekem. Američani takšnim srečanjem pravijo zanka, saj lahko podcenjevanje na papirju šibkejšega nasprotnika prinese nepričakovan razplet na igrišču. https://sja.sportradar.com/w/24ur/19097410/3331 Wizardsi so trenutno brez urokov, v zadnjih desetih tekmaH so bili osemkrat poraženi, poškodovanih je šest igralcev, vključno z Johnom Wallom, ki to sezono sploh še ni stopil na igrišče. Z vprašljivim nastopom Beala so praktično brez pol ekipe, "igrati brez njega je težko, če ga ni na igrišču, to pomeni, da nam manjka 30 točk," je branilec Washingtona Jordan McRae opisal vrednost najboljšega strelca ekipe. Toda novi član moštva Gary Payton, s katerim skušajo zapolniti zijajoče vrzeli, je svoj prihod pospremil z žarom nekoga iz razvojne G lige. "Lačen sem (uspeha), želim najti okolje, kjer bom lahko ostal," je dejal po dobri predstavi v sobotni tekmi.

Tako se ne gre čuditi opozorilu legendarnega nekdanjega člana Heatov Dwyana Wadea, da diši po zanki. Miami leto končuje kot razmeroma zdravo moštvo, na listi poškodovanih je le Justise Wisnlow z bolečim hrbtom, toda tudi brez enega svojih boljših branilcev so nanizali serijo zmag. "Nikoli se ne predamo," je prvi zvezdnik vztrajne ekipe Jimmy Butler dejal po dveh zaporednih zmagah za točko, v soboto so proti Filadelfiji potrebovali še podaljšek.

Trener Erik Spoelstra je za Dragića dejal, da je prvovrsten borec. FOTO: AP

Butler in krilni center Bam Adebayo sta jedro vse boljšega napada, ki ga poganja energija novincev Kendricka Nunna in Tylerja Herra, z Duncanom Robinsonom pa so dobili novo zlato roko, neutrudnega strelca izza črte za tri točke, ki zadane več kot 46 odstotkov svojih metov. Brigadi s klopi poveljuje Goran Dragić, s povprečjem 16 točk in 5 podaj med najboljšimi igralci kluba, kar pomeni, da lahko trener Erik Spoelstra na igrišče pošlje zelo nevarno drugo peterko. "Na svoji strani si želiš prvovrstne borce in Goran je prvovrsten borec," je Spoelstra označil Slovenca.

Nogomet je pomagal utrditi prijateljstvo med Dragićem in Butlerjem. FOTO: AP