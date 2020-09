Vročica vzhoda NBA se začenja s prvo tekmo finala

Miami in Boston sta v finale vzhodne konference prišla po precej različnih poteh, prvi so prepričljivo odpravili najboljše moštvo rednega dela sezone, drugi so se do zadnjega diha borili s prvaki prejšnje. Celticsi so bili pred Orlandom nerešljiva uganka za Heate, a Floridčani v končnici igrajo na precej višji ravni. Analtiki tako napovedujejo borbeno serijo sedmih tekem.

icon-expand Goran Dragić (levo) v Orlandu igra odlično, soočenje z mladimi Celticsi kot je Jaylen Brown, pa je nov izziv končnice. FOTO: AP

Boston je prvo tekmo vzhodnega finala začel z dušečo obrambo in serijo uspešnih metov od daleč. Prvi koš za Miami je bila trojka Gorana Dragića, nato je znova zavladala suša. Celicsi so pridno nabrali ducat točk in trener Floridčanov Erik Spoelstra je po štirih minutah neenake igre segel po minuti odmora. Po njej je Jimmy Butler po prekršku zadel prosta meta in Miamiju prinesel novi dve točki, nato je Jae Crowder s trojko navijačem Miamija zbudil upanje, da se njihov napad prebuja.

Zaspana je bila tudi obramba, ki je v polfinalu strla Milwaukee, Marcus Smart in Jaylen Brown sta mimo nje vsak s po dvema trojkama poskrbela, da je imel Boston dvomestno prednost. Menjave so nekoliko otopile ostrino Bostona Kendrick Nunn pa je z metom za tri pokazal nekaj veščin, ki so mu prinesle mesto v prvi peterki novincev te sezone. Dragić, ki ga je po preboleni okužbi s koronavirusom nadomestil v prvi peterki, je s prodorom in zadetim košem pokazal, kako je Miami igral na prejšnjih tekmah končnice. Toda tokratna prva četrtina jim ni šla od rok, 18 točk je najmanj, kar so jih dosegli v dvanajstih minutah (26:18).

Najboljša obramba v Orlandu je tudi na začetku druge četrtine dušila Heate, skoznjo se je prebijal le Dragić. V obrambi so Floridčani skušali Celticse zmesti s consko postavitvijo, a so ti hitro našli prostega igralca, poleg tega so uspešno pobirali odbite žoge po svojih zgrešeni metih. Slovenski veteran je nekoliko pospešil ritem igre in to je pomagalo Miamiju, po trojki Andrea Iguodale so zaostanek znižali ne pet točk, trener Bostona Brad Stevens pa je oznanil minuto odmora.

