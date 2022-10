Svet - predvsem nogometni - je osupnil podatek, da naj bi PSG-jev nogometaš Kylian Mbappe v naslednjih treh letih zaslužil vrtoglavih 630 milijonov evrov. Te podatke je razkril pariški dnevnik Le Parisien. Če to drži, bi po zaslužku prehitel celo nogometna super zvezdnika Lionela Messija in Cristiana Ronalda. A oglasilo se je tudi vodstvo aktualnih francoskih prvakov, ki so podatke o vrtoglavemu znesku označili za izmišljene.