'Vsi kot eno, vsi oblečeni v rumeno': Slovenijo je zajela kolesarska evforija

Danes praktično ni več kolesarskega navdušenca na svetu, ki ne bi vedel za Primoža Rogličaali Tadeja Pogačarja.

Če te dni na ulicah pogosto slišite strokovne debate o kolesarstvu, to ni nič nenavadnega:"Na vsakem vogalu, v lokalu, tudi v frizerskih salonih. Povsod se pogovarjajo o kolesarstvu," pravi Tomaž Grm, predsednik Kolesarske zveze Slovenije.

Slovenijo je zajela evforija, kot se za takšno tekmovanje spodobi, in to bodo očitno spoznali tudi v Franciji. V nedeljo bodo proti Parizu poletela tri letala slovenskih navijačev, številni se bodo v francosko prestolnico odpravili v lastni režiji.

Peklenske priprave, odrekanje, nečloveški napori. Vse to morajo preživeti vrhunski kolesarji, letos mnogi zaradi varnosti že več mesecev niso videli svojih družin, med njimi tudi Primož Roglič, zato so na kolesarski zvezi sprožili akcijo Slovenija v rumenem. "Da bomo pokazali spoštovanje do tega neverjetnega rezultata, ki je za Slovence, za vso Slovenijo, mejnik v športu,"pravi Grm.

V ponedeljek zato pozivajo vse, da na družbenih omrežjih, oblečeni v rumeno, objavijo sporočila podpore slovenskim kolesarjem.