Kokice, tribuna, Axel in navijaški ples

Vsi smo za naše, in to ne samo za fante, ki bodo letos junija na največjem letošnjem športnem dogodku žogo poskušali čimvečkrat 'zatlačiti' v nasprotnikovo mrežo, ampak tudi za marljivo, kreativno in složno ekipo novinarjev, snemalcev, montažerjev in kreativcev, ki so poskrbeli za to, da bomo lahko še naslednjih 11 tednov gledali televizijsko oddajo, kot je še ni bilo. Spontano druženje ob pivu, kokicah, toplih sendvičih in čaju z rumom v šišenski Lepi žogi je bila majhna nagrada za veliko opravljeno delo.

OGLAS

Pivo in Kokice v Lepi žogi FOTO: 24ur.com icon-expand

Še dobrih 11 tednov nas loči do velikega karnevala, ki se bo skozi 31 dni in 51 tekem odvijal na desetih stadionih v Nemčiji, kjer se bo 24 reprezentanc borilo za 'pokal Henrija Delaunayja'. Spremljajoče številke so astronomske – tekme si bo ogledalo pet milijard gledalcev, stroški in navijači na stadionih se bodo merili v milijonih, prihodki v milijardah. Svoje bodo pridodali tudi slovenski fantje. Naša reprezentanca se namreč po 24 letih vrača na Euro, mi pa jo bomo, skupaj z našimi gledalci, na poti do tja spremljali skozi najbolj običajne, a pristne trenutke vsakdana naših junakov. Vsi za naše! je nogometna oddaja brez nogometa. Zvedeli boste, kdo vozi katero 'makino', kdo bo očka, kdo zna s kartami, kdo speče najboljše palačinke. Z včerajšnjo oddajo odštevamo zadnjih 12 tednov, v katerih bomo naše heroje pospremili na Euro, kot se spodobi, v izdajah, kot jih še niste videli.

V Lepi žogi sta tremo ob ogledu prve oddaje Vsi za naše! nevtralizirala njena voditelja Sanja Modrić in Gregor Trebušak. "Imela sem tremo, ker nisem vedela, kako bo vse skupaj izpadlo. Smo komaj na začetku, pričakujem, da bo vsaka oddaja, bližje ko bomo prvenstvu, vse bolj zanimiva. Sedaj se nam mogoče še zdi, da je daleč do prvenstva, ampak bolj, ko se bomo približevali, bolj bo naraščala napetost pri ljudeh in pri nas," pravi Sanja, ki prvič sodeluje z Gregorjem. Pohvali se s tem, da se še nista skregala, vendar dodatna vprašanja razkrijejo vznikanje rivalstva med voditeljema. "Tekmujeva v tem, kdo se večkrat zmoti pri snemanju napovedi. Moramo povedati, da Grega izgublja."

Voditeljski par Gregor Trebušak in Sanja Modrić FOTO: 24ur.com icon-expand

Voditelj oddaje Svet na Kanalu A tega ne zanika, vendar izpostavlja, da v tem pogledu tekmuje na tujem, športnem oz. Sanjinem terenu. "Moram tudi reči, da imam veliko spoštovanje do nje. Načeloma me ni nikoli strah, ampak pri Sanji imam pa še vedno tremo. Sem na njenem področju, ona je še vedno športna zvezda, jaz pa sem se malo 'prislinil'." Grega ravno, ko se na televiziji predvaja njegov pogovor s predsednikom Uefe Aleksandrom Čeferinom, navrže, da število napak vendarle ni edina novinarska disciplina, v kateri lahko konkurirata. Po minutaži pogovorov, ki jih je opravil z gosti v oddaji, namreč suvereno vodi. Svoje vtise sta mi ob ogledu prve oddaje Vsi za naše! zaupala tudi novinarja Božidar Bulat in Tanja Volmut. "Gre za čisto drugačne teren, kot smo jih sicer vajeni," začne Božidar. "Res smo imeli dovolj časa. Kamor koli smo šli, smo ostali več dni. Z igralci smo se dobivali zvečer, popoldne, zjutraj. Videli smo jih pred treningom, po treningu, videli smo jih v domačem okolju." Najbolj ga je presenetila pristnost, ki je izšla iz spontanega druženja. "Ko smo se pogovarjali o nogometu, so vsi šli v neko obrambno, pol naučeno držo, ko smo se pogovarjali o nekih vsakdanjih, banalnih temah, pa so fantje na polno odprli. V bistvu je to bolj novinarstvo kot tisto, ko greš na neko temo in samo poročaš. Dejansko so nas spustili zelo blizu, kar me je res presenetilo. Česa takšnega še nisem doživel."

Tanja Volmut in Božidar Bulat FOTO: 24ur.com icon-expand

Tanja, ki si je zapomnila predvsem neskončno, ducat ur dolgo potovanje do Kölna, prav tako izpostavlja posebnost terena in čarovnijo, ki nastane ob improvizaciji, ko se prvotni plani zalomijo. "Se zmeniš s stadionom, pa odpovejo. Pa se zmeniš s turističnim centrom, pa tudi oni odpovejo. Greš nato od ene gostilne do druge, se pogovarjaš, ampak potem na koncu čisto po naključju dobiš tiste najboljše zadeve. Ugotoviš, da je ena gostilna bila od nekega bivšega reprezentanta. Vsi so nam stregli pivo, ampak smo se kdaj zadržali. So pa bili vsi zelo zelo gostoljubni, bilo neko spoštovanje do novinarjev, kamor koli smo prišli."

Eno ključnih vlog pri snemanju prispevkov sta odigrali tudi Anamarija Ficko in Mojca Hanžič.

V nov hišni projekt je tesno vpeta tudi naša spletna stran, saj boste lahko – ne le ob ponedeljkih, ampak skozi ves teden – redno prebirali zgodbe iz zakulisja. Televizijske kolege sta na terenih spremljala naša novinarja Milan Doknić in Tina Hacler, zato boste lahko prebirali reportaže, kako je bilo na obiskih v tujini pri Benjaminu Verbiču, Benjaminu Šešku, Janu Oblaku in ostalih fantih. Odšli smo tudi v Italijo, Avstrijo ter obiskali mesta v Nemčiji, ki jih bodo junija preplavili slovenski navijači. Prav z njimi je Tina Hacler posnela tudi televizijski prispevek za 1. oddajo 'Vsi za naše!'. "Fantom se je že takrat za tisto mizo tamle v kotu v očeh videlo, kako radi imajo nogomet, njihovo veselje ob uvrstitvi na Euro pa se je nato odrazilo tudi na ekranu," je povedala po našem skupinskem ogledu prve oddaje, ko smo sedeli prav v tistem prostoru, kjer je prejšnji mesec kramljala z navijači. In ko smo pri navijačih, sta se v gruči 'popovcev' znašla dva naključna možakarja, ki sta sprva uživala v pivu, nato pa priznala, da tudi ob ogledu oddaje. "Produkcija je res na nivoju, kar je iskreno tudi pričakovati od POP TV. Res, vse pohvale," pove eden in drugi prikima. Če je kdaj do izraza lahko prišla montažerska ekipa, potem je to zagotovo v tej oddaji. Trojček profesionalcev, šaljivcev in prijateljev je tako na ekranih kot v lokalu poskrbel za dobro vzdušje. Montažerski 'selektor' Samir Vučkić si boljše ekipe, kot jo ima sedaj, ne bi mogel želeti, pravi. "To so fantje, ki res zmorejo vse. Ki lahko iz nečesa, za kar misliš, da ne bo nič, naredijo nekaj, kar je bomba. Tega ni sposoben vsak." Tudi 'tiskovni predstavnik' montaže Andraž Domnik projekt dojema kot poseben izziv. "Je nekaj drugačnega od tega, kar delamo ponavadi. Moraš biti precej kreativen. To smo pogrešali. Zelo zelo imaš proste roke glede tega, kako boš zapeljal neko montažo. Navdušeni so nad našo kreativo." Grega Stefanovski, ki je bil svoj čas nepogrešljiva mišica videoprodukcije na 'pikakom', dokler ga k prestopu v televizijski del redakcije niso nagovorile sive eminence, ne skriva zadovoljstva nad samobitno ustvarjalnostjo. "Malo je projektov, kjer lahko delamo bolj po svoje. Zelo je dobrodošlo, da imamo to kreativno svobodo. Da lahko pokažemo tudi del sebe v projektih in da ne gre zgolj za 'štancanje' prispevkov."

Montažerski trojček - Grega, Žaži in Samir. FOTO: 24ur.com icon-expand

Kolovodja v pisanem organigramu oddaje Vsi za naše! je Maja Kos, ki ne skriva pohval na račun ekipe, prav tako ne navdušenja ob posameznih kadrih in izjavah, pa čeprav si je oddajo ogledala že 'najmanj' neštetokrat. "Najpomembnejše je, da se je danes tukaj zbrala cenjena ekipa, brez katere ne bi šlo, ne gre in ne bo šlo. In to je bistveno. Ta ekipa je poskrbela za to, kar je na ekranih in bo še naslednjih 11 tednov." Da je projekt, že v prvi oddaji, pokazal profesionalnost naših ekip, pove odgovorna urednica in direktorica informativnega programa Tjaša Slokar Kos, ki je v Lepo žogo prišla z najbolj priljubljenim povabljencem hišnih srečanj, labradorcem Axlom.

icon-expand FOTO: 24ur.com

icon-expand FOTO: 24ur.com

Labradorec Axel in njegovo osredotočenje na vonjave, ki vejejo z mize. icon-picture-layer-2 1 / 2

"Oddaja se mi zdi odlična in sem zelo vesela, da si lahko zmislimo nek nov format, uspemo prepričati vodstvo, da nam zaupa, dodeli neka sredstva, da to naredimo in da imamo najboljšo ekipo, ki zadevo zna izvesti. Zdi se mi, da vedno bolj navdušujejo oddaje, ki so povezane s športom. Pri tem iz ljudi izvabiš nekaj najboljšega. Šport je tisti, ki nas povezuje. Zelo sem vesela in upam, da bomo delali takšne oddaje še naprej. Vsi za naše!" Lepa žoga sicer ni bila le prizorišče ogleda premierne oddaje. V prostorih lokala je bilo posnetih več prispevkov. 'Šefica' Nika nas rada vidi. "Zelo lepo je videti ekipo POP TV, z njo skupaj gledati oddajo, kjer smo tudi mi del zgodbe. To, da gre Slovenija na Euro, ni prav pogosto." Da boste lahko v lokalu spremljali oddaje in tekme prvenstva, verjetno ni treba posebej poudarjati. Se že pripravljajo!

icon-expand FOTO: 24ur.com

icon-expand FOTO: 24ur.com

Vsi naši icon-picture-layer-2 1 / 2

Nogometne heroje bomo pospremili na Euro tako, kot se spodobi – in kot še niste videli. Vabljeni v družbo Gregorja Trebušaka in Sanje Modrić vsak ponedeljek zvečer po oddaji MasterChef Slovenija na POP TV in VOYO. Vsi za naše!