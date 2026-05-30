Vstopnice razprodane, v nebo tudi cene namestitev

Budimpešta je pripravljena na nogometni spektakel. Nocoj bo Puskas Arena v rdeče-modrih barvah navijačev Arsenala in PSG-ja. Na tribunah bo 61.400 gledalcev, stadion zaradi varnostnih in organizacijskih zahtev Lige prvakov sicer ne bo povsem poln. Skoraj ničelne pa niso le proste tribune, ampak tudi proste postelje v mestu. "Hotel sva rezervirala lanskega junija. Takoj, ko sva izvedela, da bo finale v Budimpešti, sva rezervirala hotel," razlagata ?? In kdor tega ni storil pravočasno, danes plačuje precej več. Poglejmo primerjavo cen za dve osebi in dve nočitvi med finalom in mesec po njem. štirizvezdični apartma za finalni konec tedna torej stane okoli 1550 evrov, mesec pozneje pa 230 evrov. Hotel v bližini Puskas Arene je za isti obseg bivanja pri 1500 evrih, mesec pozneje pa pri 160 evrih. Tudi hotel s tremi zvezdicami je za finalni termin občutno dražji – 1370 evrov, mesec pozneje 360 evrov. Najdražji Airbnb blizu arene pa stane približno 2660 evrov in sprejme do šest gostov.

Pričakovati je torej spektakel po vzoru Super Bowla: z nastopom skupine The Killers, zvezdniki na tribunah in vprašanjem, ki ga čuti vsa Budimpešta – kdo bo jutri zvečer postal evropski prvak?