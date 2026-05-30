Vstopnice razprodane, v nebo tudi cene namestitev

Budimpešta, 30. 05. 2026 07.00 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
Nuša Dekleva
Budimpešta

Ne gre samo za pričakovanja navijačev in obeh ekip. V Budimpešti se te dni zbirajo tudi legende evropskega in svetovnega nogometa, ob tem pa ne manjka niti pikantnih vsebin iz ozadja spektakla. Vstopnice so že dolgo razprodane, zato cene v zadnjem hipu dosegajo tudi več tisoč evrov – in toliko so nekateri navijači pred areno pripravljeni tudi plačati. V nebo gredo tudi cene namestitev: za dve osebi in dve nočitvi je treba ponekod odšteti več kot 1500 evrov. Ampak tako to je, ko mesto za nekaj dni zavzame finale Lige prvakov.

Budimpešta je pripravljena na nogometni spektakel. Nocoj bo Puskas Arena v rdeče-modrih barvah navijačev Arsenala in PSG-ja. Na tribunah bo 61.400 gledalcev, stadion zaradi varnostnih in organizacijskih zahtev Lige prvakov sicer ne bo povsem poln. Skoraj ničelne pa niso le proste tribune, ampak tudi proste postelje v mestu.

"Hotel sva rezervirala lanskega junija. Takoj, ko sva izvedela, da bo finale v Budimpešti, sva rezervirala hotel," razlagata ??

In kdor tega ni storil pravočasno, danes plačuje precej več. Poglejmo primerjavo cen za dve osebi in dve nočitvi med finalom in mesec po njem. štirizvezdični apartma za finalni konec tedna torej stane okoli 1550 evrov, mesec pozneje pa 230 evrov. Hotel v bližini Puskas Arene je za isti obseg bivanja pri 1500 evrih, mesec pozneje pa pri 160 evrih. Tudi hotel s tremi zvezdicami je za finalni termin občutno dražji – 1370 evrov, mesec pozneje 360 evrov. Najdražji Airbnb blizu arene pa stane približno 2660 evrov in sprejme do šest gostov.

Pričakovati je torej spektakel po vzoru Super Bowla: z nastopom skupine The Killers, zvezdniki na tribunah in vprašanjem, ki ga čuti vsa Budimpešta – kdo bo jutri zvečer postal evropski prvak?

Še bolj šokantne pa so cene vstopnic. Finale je že dolgo razprodan, v madžarski prestolnici pa pričakujejo tudi množico navijačev brez vstopnice – po nekaterih ocenah skoraj 140.000. Med njimi je tudi navijačica Arsenala, ki je iz Kolumbije v Budimpešto prišla le za podaljšani vikend. "Načrtujemo, da bomo vstopnico kupili danes ali jutri," pravi ter dodaja, da je zanjo pripravljena plačati tudi več tisoč evrov.

A tudi za tiste brez vstopnice se bo v mestu dogajalo skoraj na vsakem koraku. Navijaško dogajanje se namreč še zdaleč ne bo začelo šele s prvim sodnikovim žvižgom. Od četrtka do nedelje lahko navijači obiščejo cone s koncerti, predstavami in drugimi dogodki. Glavna bo na Trgu herojev, približno deset minut hoje od arene, danes pa se odpirata še dve dodatni – po ena za navijače vsakega finalista.

Pravi spektakel pa bo tudi letos znotraj stadiona. Finale Lige prvakov je že desetletje tudi glasbeni dogodek, saj uvod v tekmo spremljajo nastopi svetovnih zvezdnikov. Letos bo za glasbeni vrhunec poskrbela ameriška rock skupina The Killers. "Pred začetkom tekme bomo poskrbeli za nastop, vreden epskega finala, z nekaj našimi največjimi uspešnicami. Mi smo pripravljeni. Ste tudi vi?" se pošalijo.

Na zelenici pa ne bo šlo le za pokal, ampak tudi za zgodovino. Arsenal v Budimpešti lovi svoj prvi naslov v Ligi prvakov. Angleški klub je bil v finalu do zdaj le enkrat – leta 2006, ko je izgubil proti Barceloni. PSG pa v finale prihaja kot aktualni evropski prvak. Parižani so lani osvojili svojo prvo Ligo prvakov, letos pa lahko postanejo ena redkih ekip, ki ji je naslov uspelo ubraniti.

