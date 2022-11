Wada ostala z istim vodstvom, o Rusiji decembra

Witold Banka je dejal, da bodo konec leta začeli s postopki, vendar imajo le malo zaupanja v ruski protidopinški program, je v sporočilu zapisala Wada. "Rusi morajo storiti še veliko, da si bodo povrnili zaupanje. Rusada še vedno ni skladna s standardi Wade, zato se proces vključitve ne bo končal 17. decembra, ampak se bo tedaj šele začel," je pojasnil.

Wada je izključila Rusijo z udeležbe na velikih športnih tekmovanjih na čelu z olimpijskimi igrami leta 2019, ko so odkrili, da so v moskovskem laboratoriju Rusade manipulirali z vzorci testov. Po ugotovitvah neodvisnega poročila po preiskavi Richarda McLarna je bil to od leta 2011 do 2015 nedvomno državni program prikrivanja pozitivnih primerov.

Rusada se je na odločitev pritožila, Mednarodno razsodišče za šport (Cas) pa je odločitev Wade leta 2020 potrdilo in velja do 17. decembra letos.

Banka je dejal, da se bo tedaj šele začel postopek odločanja, ker ne bodo preprosto potrdili temu, kar bo navedla Rusada, ampak bodo vsako od navedb tudi preverili. Wada je obenem potrdila priporočili Mednarodnega olimpijskega komiteja in Mednarodnega paraolimpijskega komiteja o izključitvi ruskih športnic in športnikov iz mednarodnih tekmovanj. Nastopajo lahko le tisti, ki izpolnjujejo dodatne zahteve kot posamezniki brez ruskih državnih obeležij.