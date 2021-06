Wembley bo polovično poln, centralno igrišče v Wimbledonu pa povsem polno

Končna sproščanja koronskih ukrepov so bila z 21. junija premaknjena za štiri tedne na 19. julij, ker se je v Veliki Britaniji znova povečalo število ljudi, ki je zbolelo z novim koronavirusom. To naj bi bila posledica porasta tako imenovane različice delta. Zdaj pa je že jasno, da bo ženski finale v Wimbledonu 10. julija in moški finale dan pozneje lahko potekal pred polnimi tribunami osrednjega stadiona. Najprestižnejši teniški turnir se bo sicer pričel 28. junija.

Nogometna tekma osmine finala evropskega prvenstva 29. junija ter julijska polfinala in finale na Wembleyju pa bodo lahko odigrani pred polovično zasedenostjo stadiona, kar pomeni približno 40.000 navijačev. Wembley bo tako gostil največjo britansko množico ljudi po več kot 15 mesecih.

"Radi bi zbrali dokaze, kako lahko za javnost odpremo večje dogodke, da bodo potekali varno in kar je še pomembneje, da bodo lahko ostali odprti," je dejal sekretar za kulturo Oliver Dowden. "Razširitev raziskav aplikacije NHS (Angleška državna zdravstvena služba, izvorno National Health Service) in stranska testiranja pomenijo, da se bo večja množica ljudi lahko udeležila omejenega števila pomembnih športnih in kulturnih dogodkov na začetku poletja, ki so vključeni v našo raziskavo."