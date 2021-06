Wijnaldum podpisal za PSG

Podpis so potrdili na uradni spletni stani francoskih podprvakov, za katero je 30-letni Nizozemec ob podpisu pogodbe dejal: "Postati igralec Paris Saint-Germaina je zame nov izziv. Pridružujem se eni najboljših ekip v Evropi, ki ji želim dodati mojo željo in predanost. PSG je v zadnjih nekaj sezonah dokazal, kako dober klub je in prepričan sem, da lahko skupaj, ob podpori navijačev, dosežemo še več."