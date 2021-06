Wilder: Zbil te bom kot vlak!

Prva borba med dominantnima in takrat še neporaženima Tysonom Furyjem in Deontayem Wilderjem, decembra 2018, se je končala brez zmagovalca, kar je pomenilo, da šampionski pas organizacije WBC ni dobil lastnika. Brez dvoma je bilo, da se bosta Britanec in Američan pomerila še enkrat, kar se je tudi zgodilo februarja lani, ko je Fury v sedmi rundi zaustavil Wilderja in osvojil naslov prvaka organizacije WBC in revije The Ring ter po njegovem mnenju končal rivalstvo med borcema.

Prejšnji mesec je bila nato uradno napovedana dolgo pričakovana borba med angleškima rivaloma Anthonyjem Joshuo ter Tysonom Furyjem, vendar je le nekaj dni zatem ameriško sodišče odločilo v prid Wilderju, ki je po porazu v drugem obračunu proti Furyju aktiviral klavzulo za še tretjo borbo. Furyjev tabor je sicer ves čas trdil, da se je rok za dogovor tretjega dvoboja že iztekel, in se zato niso odzivali na pobude tabora ameriškega boksarja. Joshui pa po odpovedani borbi ni preostalo drugega, kot da sprejme borbo z naslednjim izzivalcem v vrsti za njegov šampionski pas organizacije WBO, Oleksandrom Usykom.

Neporaženi Fury (30 zmag in 1 remi) se bo tako moral še tretjič pomeriti z Wilderjem, ki si močno želi maščevati za edini poraz v karieri (42 zmag, 1 poraz, 1 remi v karieri). 32-letni Britanec je na prvi novinarski konferenci pred borilnim spektaklom deloval samozavestno: "Od samega začetka bom iskal nokavt. Mislim da Deontay ni mentalno, fizično in čustveno pripravljen na borbo. Z mano se bo boril iz povsem napačnih razlogov in ko ljudje nekaj počnejo iz napačnih razlogov, se pri tem vedno poškodujejo. Na dan boja bomo videli če sem mož beseda in če ga lahko premagam hitreje kot v sedmi rundi. In sam vem, da ga lahko. Zagotovo." Ob tem pa na vprašanje, kako bo po njegovem mnenju izgledala borba, še dodal: "Pričakujem da bo borba zgledala tako, kot da bi 18-kolesni tovornjak zbil človeka."