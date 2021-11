Wizardsi s težkimi nogami proti spočitim Mavericksom

Slovenec je po treh tekmah odsotnosti zaradi težav z levim kolenom in gležnjem na drugem srečanju proti Clippersem igral dobrih 41 minut, dodatni počitek pa bo dobro del v tekmi z Wizardsi, ki igrajo drugi večer zapored. V Teksasu se lahko veselijo na novo odkrite kemije med svojima prvima zvezdnikoma, Dončić in Kristaps Porzingis sta bila v Los Angelesu dvoglavi zmaj, ki ga obramba Clippersov ni znala ustaviti. Zapravljenih deset točk ob koncu rednega dela je nekoliko pokvarilo vtis, toda Latvijec je v podaljšku tekmo vzel v svoje roke. "Včasih se ob vrnitvi zvezdnika (Dončića) na parket zgodijo spremembe (v igri moštva), toda mislim, da je KP še naprej igral svojo igro," je bil trener Dallasa Jason Kidd zadovoljen z razpletom. 221 centimetrov visok center je bil mesece osrednja točka razprav o težavah Mavericksov. Toda po slabi minuli sezoni zaradi nenehnih poškodb se tokrat zdi na poti nazaj k predstavam, ki so ju prinesle 158 milijonov dolarjev vredno pogodbo z Dallasom.

"Počutim se svobodnega. To je najpomembneje, imam občutek, da lahko igram svojo igro. Zaupajo mi soigralci, zaupa mi trener. Jaz pa se pri vsem skupaj zabavam," je opisal novo veselje do igre. Pri čemer je bil Los Angeles pravo prizorišče za takšne misli, saj je ob koncu minule sezone v končnici proti Clippersem postaval na črti za tri točke, bivši trener Rick Carlisle ga je na koncu uporabljal le kot zelo veliko vabo za nasprotno obrambo. Kidd in njegov pomočnik Igor Kokoškov, ki skrbi za napad, ga sedaj spodbujata, naj večkrat napada tudi izpod obroča in naj znova začne deliti žoge soigralcem. V devetih tekmah po počitku zaradi težav s hrbtom je dosegel najmanj 21 točk, dvakrat po 30 točk. "Vse bolj je znova Samorog," je zadovoljen tudi lastnik kluba Mark Cuban. Latvijec je sezono začel telesno močnejši in tudi bolj zdržljiv za napore tekem, saj je prvo poletje lahko treniral normalno, ne pa okreval po poškodbah. Toda te pri tako visokih igralcih nenehno visijo v zraku.

Porzingis je morda ključ za zmago tudi proti presenetljivemu Washingtonu, ki po petini sezone ždi na četrtem mestu vzhodne konference z ducatom zmag in sedmimi porazi. Pred letom dni so bili moštvo z mlinskim kamnom 170-milijonov dolarjev vredne pogodbe za Johna Walla, ki si je poškodoval ahilovo tetivo. Toda nekako so ga uspeli poslati v Houston, v zameno dobili nepredvidljivega Rusella Westbrooka, tega pa nato v zapleteni transakciji, ki je zajemala kar pet moštev, poslali k Lakersem, sami pa dobili šest igralcev. Med njimi so bili Kyle Kuzma, Kentavious Caldwell-Pope in Montrezl Harrell iz Lakersev ter Spencer Dinwiddie iz Brooklyna. Namesto sedanjega trenda kopičenja zvezdnikov, so Bradleyja Beala obdali z vrsto igralcev, ki lahko zelo dobro opravijo svojo vlogo in so ravno dovolj dobri strelci, da kot celota delujejo zelo nevarno. Novi trener Wes Unseld mlajši pa ve, kakšno vlogo nameniti posamezniku.

Po dobrem začetku so sicer izgubili pet od zadnjih šestih tekem, tudi včeraj so le stežka premagali ne ravno bleščeč Oklahoma City. A so vseeno nevaren tekmec, še posebej s svojo obrambo na črti za tri točke. So moštvo, ki dopusti najmanj metov od daleč, tekmeci pa jih v povprečju zadenejo le 32,5 odstotka. Kar je dobra popotnica proti Mavericksom, ki so po številu metov za tri točke osmi v NBA, pri čemer z napadalnimi akcijami skrbijo, da jih v povprečju petino vržejo brez obrambnega igralca v bližini. V soočenju dveh nasprotnih konceptov igre bo bolj uspešna tista ekipa, ki se bo bolj dosledno držala načrta igre. Najbolj ranljiva točka Washingtona je igra v bližini obroča, kjer tekmeci zadenejo 65 odstotkov vseh metov. Kar pomeni odprta vrata za Porzingisa, Dončić pa mora s svojimi podajami pripravljati priložnosti zanj in za druge visoke soigralce.