Woods poziva: Svoje stališče lahko izrazimo brez požiganja

Obenem je Tiger Woodsdružbo pozval h konstruktivnim in pravičnim pogovorom, da bi ustvarili bolj varno in enotno skupnost. Woods se je na ta način odzval na proteste po smrti temnopoltega Georgea Floydav Minneapolisu, ki je umrl prejšnji teden po brutalnem ravnanju policije. Policist mu je več minut tiščal koleno v vrat in ga zadušil.

Njegova smrt je po objavi videa dogodka sprožila val protestov v ZDA proti policijskemu nasilju in rasizmu, ki so se v številnih krajih sprevrgli v nasilje. Woods je pripisal, da je imel vedno veliko spoštovanje do varuhov reda in miru. Kot pravi, pa so ti dobro trenirani in točno vedo, kdaj morajo uporabiti silo.

"Ta tragedija je pokazala, da so šli čez mejo," je še zapisal.