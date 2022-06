Zveza nogometnih sodnikov Slovenije je naredila lepo gesto saj je s pomočjo naše oddaje pripravila dobrodelno dražbo, v kateri smo zbirali denar za socialno ogrožene otroke in njihovo letovanje na Debelem Rtiču. Dražili smo uradni sodniški dres s finala Lige Evropa in uradno žogo s tekme med Eintrachtom in Glasgow Rangersi.