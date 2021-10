S Pacersi so se začele muke Dragića, bodo nocoj končane?

V Torontu stavijo na visoko mladinsko zasedbo z dolgimi rokami, ki v obrambi duši tekmece, v napadu pa neumorno skače in popravlja lastne napake. Dragić pri 35 nima več časa čakati sezono ali dve, da mladi igralci dosežejo raven za resni naskok na prvenstvo, zato je razumljiva njegova poletna opazka o večjih ambicijah, ki je prerasla v kanadsko užaljenost. Toda pred začetkom sezone niso našli kluba, s katerim bi dosegli dogovor o menjavi za Slovenca in njegovih 19 milijonov dolarjev vredno pogodbo. Če bo še naprej sedel na klopi, je vedno bolj v zraku možnost, da se z njim dogovorijo o odkupi pogodbe, kar bi mu omogočilo, da najde novo moštvo. Še posebej, ker na klopi sedi tudi Malachi Flynn , še en organizator igre. Lani je kot novinec zaigral na 47 tekmah, letos je videl samo nekaj minut ob koncu že dobljenih tekem, ko igra razpade na divjanje za statistiko. Za svoj razvoj potrebuje resne preizkušnje, Flynn pa je bolj pomemben za prihodnost Toronta kot pa veteran ob koncu kariere.

Odločitev trenerja Nicka Nursa , da svojega tretjega najbolj plačanega igralca ne pošlje več v igro, v Kanadi ni zbudila pretiranega razburjenja, prej ugibanja ali bomo kmalu priča selitvi Slovenca v nov klub. Prve tri tekme so pokazale, da Dragić na igrišču ni našel prave kemije s soigralci. Ne ravno spodbudna statistika (6 točk, 1,5 podaje, 2,3 skoka na tekmo) je pripomogla k odločitvi Nursa, da je v igro na položaj drugega organizatorja igre začel pošiljati novinca Dalana Bantona , slokega in atletskega igralca, ki se kljub začetniškim napakam bolj zlije v sedanji slog igre, hkrati pa vanj vlije veliko sveže energije. Trener je dejal, da je predvsem želel poživiti igro Chrisa Boucherja , " hotel sem spremeniti njegove vibracije, njegovo razpoloženje. Menil sem, da bodo zgodnje menjave z obema (Bantonom in Boucherjem) na igrišču dobra kombinacija. " Njegovo navdušenje nad Bantonom – "res je igral dobro, v igro hitro prinese lahek koš ali dva... trdno igra tudi v obrambi" – ne kaže, da bi se veteran kmalu vrnil v igro. Razen morda kot zadnji poskus vodstva, da preobrnejo tekmo, ko moštvo ne igre najbolje.

Po drugi tekmi s Slovencem na klopi je Nurse sicer dejal, da je Dragić "zelo prijazen, zelo profesionalen dečko, vsak dan se pogovarjam z njim in mu povem, naj ostane pripravljen. Videli bomo, kako bo šlo naprej." Zgovorna bo že nocojšnja tekma v Indiani, še en večer v vlogi gledalca verjetno pomeni, da je kariera Slovenca v Kanadi praktično končana. Ampak to niso vse njegove težave. Toronto čakajo štiri tekme proti Miamiju, prva bo 17. januarja. Če bo Dragić takrat še v ekipi in če bo igral, mu je prijatelj s Floride sporočil, da ga čaka trda preizkušnja. "Rad bi s prekrški iztisnil g..no iz njega. Ne bom zabil čezenj, ampak, presneto, ja, pregrob prekršek, ravno toliko, da me ne izključijo. O, ja, prav res," je Jimmy Butler navdušeno napovedal svojo trdo ljubezen do Slovenca.