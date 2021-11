Z novo zmago brez bleščic je Dallas pod vrhom zahodne konference

Mavericksi so srečanje znova začeli nekoliko uspavano, New Orleans si je v prvi četrtini priigral že enajst točk naskoka, Luka Dončić (25 točk, 5 podaj, 5 skokov, ukradena žoga, blokada) pa je trikrat zapravil napad (na koncu je zbral pet izgubljenih žog). Da bi bila mera polna, je Willie Cauley-Stein v gneči pod košem stopil na njegov desni gleženj, Slovenec pa je nato z bolečim izrazom na obrazu odšel na klop. A ni bilo nič resnega, odgnal je tudi poskus osebja ob klopi, ki mu je želelo pomagati. Na koncu je na srečanju, ki bo šlo hitro v pozabo, dodal še eno statistično zabeležko. Postal je prvi igralec v zgodovini kluba, ki je zbral več kot 130 tekem z najmanj 20 točkami, petimi podajami in petimi skoki. Prehitel je Dirka Nowitzkega, ki jih je zbral 130.

Ob strani sta mu stala Tim Hardaway mlajši (17 točk, 4 podaje, 6 skokov) in Jalen Brunson (17 točk, 6 podaj, 4 skoki, ukradena žoga). Dončićev sopotnik z nabora 2018 (v drugem krogu je bil izbran kot triintrideseti igralec) postaja vse pomembnejši člen moštva. "Brunson igra odlično, pa naj je v prvi peterki ali prihaja s klopi. Ne zanj ne zame ni važno, kako začenja srečanje," je trener Jason Kidd pohvalil drugega organizatorja igre, ki pogosto igra skupaj z Dončićem in ga skuša nekoliko razbremeniti. "Moja samozavest narašča, vlivajo mi jo soigralci, ki mi zaupajo. Začne pa se s trdim delom na treningu," je mladenič dejal, da vse bolj zaupa svoji igri. Kidd je tudi tokrat pohvalil igro Franka Ntilikine (9 točk, 2 podaji, 3 skoki, 2 ukradeni žogi), ki je dobri igri v obrambi začel dodajati tudi koše v napadu. "Precej lažje je igrati v novem okolju, če so okoli tebe znani obrazi, Reggie, KP, Tim," je Francoz spomnil, da je v Dallasu zbran precejšen del nekdanjih Knicksov iz New Yorka.

Med njimi je Reggie Bullock (12, točk, podaja, 4 skoki, blokada), ki je zaradi svojih dobrih iger in težavnega začetka sezone za Doriana Finneyja-Smitha (6 točk, 2 podaji, 2 skoka, 2 ukradeni žogi) vse bližje stalnemu mestu v prvi peterki. V tekmi obrambno naravnanih kril z občasnimi trojkami je nekdanji Knicks za zdaj precej zanesljivejši od temeljnega kamna moštva v zadnjih letih, več časa na igrišču z Dončićem pa bi še izboljšalo njegov strelski izkupiček. Druga peterka je z 32 točkami povsem zasenčila klop New Orleansa; po besedah trenerja Kidda so rezervni igralci ena od Dallasovih prednosti. "Če pogledaš Franka, Brunsona, Sterlinga (Browna) in fante, ki prihajajo s klopi, lahko vsak prispeva nekaj drugega, začenši z obrambo. Res verjamem, da so velik del našega uspeha," jih je pohvalil. Čeprav igra še ne navdušuje, je Dallas na prvih desetih tekmah zbral sedem zmag, kar je njegov najboljši začetek sezone po letu 2014. Ali, kot je dejal Brunson, "smo sredi brušenja igre, čaka nas še veliko dela, a smo na pravi poti".