Za domača aduta polna škatla pokalov, zmago odnesla Čeha

Načrt, da bi zmago tudi tretje leto zapored obdržala doma, slovenskima adutoma Franku Špacapanu in Sebastjanu Kobalu tokrat ni uspel. Konkurenca je bila močna, kar sta poudarila že pred začetkom tekmovanja Mahle 8. Eco Rally, zato je bil tudi njun glavni cilj, da se znova uvrstita na stopničke. Naposled sta v generalnem seštevku končala na drugem mestu, za češkima zmagovalcema Michalom Zdarskyjem in Jakubom Nabelekom, sta pa suvereno slavila na državnem prvenstvu.

"Imamo prednost domačega terena, a ta dirka sodi med najzahtevnejše. Ob tem je tudi konkurenca zelo močna. Če bo sreča na najini strani, bova znova stala na stopničkah," je še pred začetkom MAHLE 8. Eco Rally-ja v Novi Gorici, ki šteje tudi za svetovni pokal Bridgestone FIA Eco Rally Cup, povedal Franko Špacapan, ki je s sovoznikom Sebastjanom Kobalom pokal osvojil tako lani kot predlani.

Absolutna zmaga se jima je sicer tokrat izmuznila, a Slovenca sta se s svojim hyundaijem kono suvereno zavihtela na odlično drugo mesto v generalni razvrstitvi. Prvo mesto je letos pripadlo češki posadki Michalu Zdarskyju in Jakubu Nabeleku (hyundai kona electric), na tretje mesto pa sta se uvrstila Guido Guerrini in Artur Prusak, sicer italijansko-poljska posadka, ki pa je letos s kio e-niro zastopala barve San Marina in Francije.

Emmanuel Guigou in Emilien Le Borgne FOTO: Rally Nova Gorica icon-expand

V Novo Gorico pa se je vrnil tudi Francoz Emmanuel Guigou, ki je pred štirimi leti že nastopil in zmagal na klasičnem novogoriškem reliju. Tokrat sta s sovoznikom Emilienom Le Borgnejem po trasi osme edicije eco relija navigirala z novim električnim alpine A220. Na tekmovanju sta se pomerila v kategoriji 2, ki se od pokala Bridgeston FIA Eco Rally razlikuje po tem, da se poraba šteje na celotni trasi relija, ne le na točnostnih preizkušnjah, in da posadke tekmujejo z vozili, ki jih mednarodna avtomobilistična zveza FIA še ni odobrila, in dosegla najboljše rezultate v točnostni vožnji.

Škatla pokalov za Slovenca

Čeprav Špacapan in Kobal v generalni razvrstitvi nista osvojila prvega mesta, pa sta domov vseeno odnesla dobesedno polno škatlo pokalov. Oba tekmovalna dneva sta bila najboljša v skupnem seštevku in v točnosti, nekoliko slabše sta se odrezala zgolj v porabi.

Tam sta oba dneva prednjačila Aljoša Makarovič in Špacapanov sin Tadej Špacapan, ki sta sicer v skupnem seštevku za državno prvenstvo oba dni zasedla drugo mesto. Tretje mesto pa je pripadlo Gašperju Kosu in Primožu Habjanu. Makarovič in Špacapan sta bila v kategoriji porabe celo najboljša med vsemi tekmovalci, zaradi česar sta osvojila tudi pokal Bridgestone FIA Eco Rally Cup Enliten.

Guerrini ob prihodu na cilj 'odšel domov'

Da je bilo tekmovanje zahtevno, se je sicer strinjalo več posadk. Osma edicija novogoriškega eco relija je namreč trajala dva dni, tekmovalci pa so skupno prevozili kar 487 kilometrov, od tega je bilo 262 kilometrov točnostnih preizkušenj. Ves čas vožnje so morali ob tem ohranjati izjemno mero koncentracije, saj jih je vsaka napaka stala točk. A kljub temu so bili udeleženci navdušeni. "Proga je bila znova izjemno atraktivna, razgledi pa čudoviti," je povedal zmagovalec, ki se tekmovanja v Sloveniji udeležuje že zadnjih nekaj let.

Tekom celotnega tekmovanja je bilo med vodilnimi posadkami čutiti tudi prijateljsko rivalstvo. Tako se je Guerrini na primer šaljivo obregnil ob dejstvo, da je njegov največji rival Zdarsky na tekmovanje prišel z lisičko Ello. "Kopira me. Lahko bi se domislil česa bolj inovativnega," se je zasmejal. Italijan je namreč znan po tem, da ga na vseh tekmovanjih spremlja tudi maskota posadke – merjasec Bruno.