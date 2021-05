Za navijače v Tokiu ali potrdilo o cepljenju ali negativen test

Prav tako bo po zadnjih načrtih na prizoriščih prepovedano glasno navijanje, obedovanje, spodbujanje s petkami, rokovanje in pitje alkohola, piše dnevnik Yomiuri Shimbun, ki se pri tem sklicuje na neimenovane vire v vladi. Organizatorji, ki so tuje obiskovalce že prepovedali, se bodo o domačih navijačih odločili šele junija, tik pred začetkom olimpijskih iger. Za zdaj še ni znano koliko, če sploh kaj, se jih bo lahko udeležilo preloženih iger.

"Načrt je, da s strogimi ukrepi zaustavimo širjenje okužb med olimpijskimi igrami," so zapisali v časniku in dodali, da bodo morali obiskovalci pokazati bodisi potrdilo o cepljenju bodisi negativen test, ki ga bodo morali opraviti na lastne stroške manj kot teden dni pred obiskom tekem.

Pod drobnogledom varnostnikov

Ves čas tekmovanja bodo morali nositi zaščitne maske in izpolnjevati zdravstvene obrazce. Varnostniki bodo na prizoriščih skrbeli, da se bodo gledalci obnašali primerno in dosledno spoštovali stroge ukrepe, sicer jih bodo lahko izključili s tekmovanj. Pri tem olimpijskih tekem ne bo moč spremljati javno prek velikih zaslonov, ali pa bo to močno omejeno.

Na Japonskem, ki se ta čas bori s četrtim valom okužb z novim koronavirusom, zelo počasi poteka cepljenje; za zdaj je z dvema odmerkoma cepljeno manj kot 2,5 odstotka prebivalstva. V petek so japonske oblasti manj kot dva meseca pred OI podaljšale izredne razmere v prestolnici in drugih regijah do petka, 20. junija. Časnik Yomiurije v ponedeljek objavil novo anketo, ki kaže, da si 49 odstotkov prebivalcev Tokia želi, da bi OI potekale po načrtu, medtem ko jih 48 odstotkov iger ne podpira in je za njihovo odpoved.

Nova anketa iz časnika Nikkei, ki so opravili po vsej državi, pa kaže, da si 62 odstotkov anketirancev želi, da bi OI odpovedali ali vnovič preložili, 34 odstotkov pa podpira njihovo izvedbo to poletje. Organizatorji so sicer že večkrat poudarili, da nove preložitve ne bo.