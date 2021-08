Za žreb je vse pripravljeno, povabilo so dobile Poljakinje in Slovakinje

Mednarodna rokometna zveza (IHF) je dva dni pred žrebom skupin za žensko svetovno prvenstvo v Španiji sporočila, da bosta na letošnjem zaključnem turnirju med 2. in 19. decembrom v Španiji namesto dveh predstavnic Oceanije nastopili Poljska in Slovaška. Žreb skupin se bo v četrtek v Castellonu pričel ob 21.30.

Možne tekmice Slovenije iz prvega bobna so Nizozemska, Norveška, Španija, Francija, Hrvaška, Danska, Rusija in Nemčija, iz drugega Črna gora, Madžarska, Švedska, Romunija, Srbija, Avstrija in dve najboljši reprezentanci z azijskega prvenstva, iz tretjega pa Angola, Kamerun, Češka, Tunizija, dve kvalificirani reprezentanci iz Južne in Srednje Amerike ter po ena kvalificirana reprezentanca iz Severne Amerike in Karibov ter Azije.

Na letošnjem SP v Španiji bo prvič nastopilo 32 reprezentanc, ki bodo razporejene v osem skupin. Tekme bodo odigrane v Barceloni, Granollersu, Tarragoni, Lleidi, Castellonu in Badaloni.

Najboljša uvrstitev slovenske ženske rokometne reprezentance na svetovnih prvenstvih je osmo mesto, doseženo leta 2003 na Hrvaškem.