Zagata Clippersov: Kako dallaški kači odrezati glavo

Luka Dončić je glava kače iz Dallasa, je oznanil zvezdniški par Los Angeles Clippersov. Ponoči bosta skušala postati njena krotilca, Mavericksi pa ju ugnati in najti poti čez eno boljših obramb NBA.

Clippersi Montrezl Harrell, Paul George in Kawhi Leonard (ter Patrick Beverley v ozadju) bodo skušali ustaviti nalet Luke Dončića. FOTO: AP

Kawhi Leonard ne slovi po svoji gostobesednosti, raje se dokazuje na igrišču. Eden najboljših košarkašev sveta je pred tekmo z Dallasom dejal, da je 20-letni čudežni deček "glava tamkajšnje kače". Nato je na vrsto prišel Paul George, drugi zvezdnik in dobil enako vprašanje, kaj si misli o Dončiću. "On je glava kače," je bil jasen. In menda se z Leonardom nista dogovorila, da bosta novinarjem postregla enako domislico. "Oba razumeva igro, poznava njeno dinamiko, veva, kam pelje svojo igro," je George pojasnil skupno plazilsko primerjavo. Dončić svojo igro za zdaj pelje v nebo, je drugi strelec NBA (v povprečju ima 30,6 točke na tekmo), drugi podajalec (v povprečju ima 9,8 podaj na tekmo) in si deli enajsto mesto po številu skokov (v povprečju 10,1 na tekmo). Ter s sedmimi trojnimi dvojčki (dvomestno število točk, podaj in skokov na tekmo) sam kraljuje na vrhu. Z njim je Dallas postal boljše moštvo, pod njegovo taktirko celotna postava igra bolje in krepko presega pričakovanja pred začetkom sezone. Na nedeljskem teksaškem derbiju, ko so odpravili sosede iz Houstona, mladi Slovenec večji del tekme ni tako odločno blestel kot ponavadi, nato pa je v zadnji četrtini z nekaj odločnimi prodori na koš matiral Jamesa Hardna in druščino.

Pod taktirko Luke Dončića Dallas krepko presega pričakovanja pred začetkom sezone. FOTO: AP

"Njegov nabor veščin pri tej starosti je vreden občudovanja. Zna zadeti, zna voditi igro, obvlada vodenje žoge. Zelo blizu je temu, da bo njegovo povprečje trojni dvojček. Uspešen je v vseh vidikih igre, kar je pri njegovi starosti izjemno," George ni varčeval s hvalo na račun mladca. Kar pomeni, da ga bodo nocoj napadli z vsemi orožji. Leonard, George, izjemno nadležen obrambni igralec Patrick Beverley in Maurice Harkless je glavni val, ki bo skušal udušiti talent mladeniča. "Izziv je preprost, če ga ne bomo ustavili, bomo izgubili," je bil jasen trener Clippersov Doc Rivers. Presežena pričakovanja Dončić je na zadnji tekmi zasenčil favorita za naslov najboljšega igralca sezone in bil razglašen za igralca prejšnjega tedna v zahodni konferenci. Mavericksi so z njim postali napadalna sila, ki je zadnjim trem tekmecem nasula 142, 143 in 137 točk. Toda še več je o njih povedala čvrsta obramba, s katero so Hardna, raketni stroj za koše, omejili na dva zadeta meta v petnajstih poskusih in "le" 32 doseženih točk, šest manj od povprečja. Učinkovitost svoje obrambe so dvignili na osmo mesto v ligi. "Skušamo se zabavati in hkrati igrati na vso moč, počasi vse prihaja na pravo mesto, zato zmagujemo," je Kristaps Porzingis iskal recept za uspeh moštva.

Za uspeh Mavericksov je ključna tudi dobra igra ostalih, predvsem Kristapsa Porzingisa in Tima Hardawaya Jr.

Ob vsem čudenju Dončićevemu izjemnemu talentu je košarka skupinski šport, v nedeljo brez odlične igre Tima Hardawaya Jr. in Porzingisa na obeh straneh igrišča ter Dorianna Finneya-Smitha v obrambi (za ovratnik je dihal Hardnu) ne bi odnesli cele kože. Hardaway Jr je v zadnjih treh predstavah pokazal, da postaja tretja glava dallaške hidre in si znova prislužil mesto v prvi peterki. V boju s Clippersi se bo morala izkazati tudi klop Mavericksov, saj ima ima losnageleško moštvo najbolj eksplozivno rezervno postavo, na čelu z Loujem Williamsom in Montrezlom Harrellom. Tako vedno pritiskajo na nasprotnika, ne glede na to kdo je na igrišču. "Od prvega skoka za žogo bomo morali igrati na najvišji ravni," je bil trener Rick Carlisle jasen, kaj bo potrebno za zmago nad enim od favoritov za prvaka. Zadnje dobre igre so pričakovanja v Dallasu dvignila na realno možnost, da v izjemno težki zahodni konferenci osvojijo eno od prvih štirih mest in si tako v začetku končnice zagotovijo prednost domačega igrišča. "A ostajamo umirjeni. Trener nas postavlja v položaj, ko smo lahko uspešni in nam hkrati pušča proste roke. Vse kar moramo storiti, je oditi na igrišče, ostati odgovorni drug drugemu in igrati drug z drugim," je dejal Hardaway Jr.

