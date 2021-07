Zarco: Moram izkoristiti priložnost in se boriti za naslov

30-letni francoski dirkač Johann Zarco si še manj kot dve leti nazaj verjetno ni predstavljal, da bo v bližnji prihodnosti razmišljal o naslovu prvaka razreda motoGP. Sredi sezone 2019 mu je zaradi slabih predstav in negativnega odnosa ekipa Red Bull KTM Racing predčasno prekinila pogodbo in Zarco se je šest dirk pred koncem sezone znašel brez ekipe. Francoza je rešila Honda, ki mu je do konca sezone ponudila mesto poškodovanega Takaakija Nakagamija, ki je moral na operacijo in dolgo okrevanje. A tudi na Hondi je bil dvakratni prvak razreda moto2 neprepričljiv in prvo dirko zaključil na 13. mestu, na drugi in tretji pa niti ni pripeljal do cilja.

Pred sezono 2020 je Zarco presedlal na Ducati in z moštvom Esponsorama Racing podpisal enoletno pogodbo. Na tretji dirki v novi ekipi je v češkem Brnu za moštvo Esponsoramo priboril sploh prvi štartni položaj v motoGP in nato dirko zaključil na odličnem tretjem mestu. A stopničkam se v tej sezoni ni več približal in jo s povprečnimi predstavami končal na 13. mestu. S tem je za pet mest sicer izboljšal rezultat prejšnje sezone, a vseeno bil daleč od želenega. Francoz se je na Ducatiju dobro počutil, a pri Esponsorami mu nove pogodbe niso ponudili, zato je prestopil v ekipo Pramac Racing, ki prav tako uporablja Ducati. Ta poteza se je zanj izkazala za odlično, v aktualni sezoni je Zarco že štirikrat stal na stopničkah, kar je v Francozovi karieri največ v eni sezoni motogp (v sezona 2017 ter 2018 je na stopničkah stal trikrat). Sicer močno želene zmage v elitnem motociklističnem razredu še ni dosegel, a je s trenutno uvrstitvijo vseeno zelo zadovoljen: "Uvrstitev je boljša, kot sem jo pričakoval na začetku sezone. Ampak ko si enkrat tako visoko, moraš izkoristiti priložnost in sedaj je moj glavni cilj borba za naslov prvaka. Vse se mi je poklopilo in sedaj moram biti pameten ter zagrabiti priložnost. Ni časa za počitek, to moram izkoristiti in iti na naslov."