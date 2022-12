ZDA slavijo: 'Brittney Griner, dobrodošla doma!'

Po skoraj 300 dneh kalvarije se je ameriška košarkarska zvezdnica Brittney Griner lahko iz Rusije vrnila domov. Februarja so jo aretirali na moskovskem letališču, ker naj bi cariniki v njeni prtljagi odkrili konopljino olje. Avgusta so jo obsodili na devet let zapora in milijon rubljev (16.000 ameriških dolarjev) globe. Od začetka novembra je kazen prestajala v ženski kazenski koloniji v ruskem Javasu.

1. decembra je ameriška diplomacija dosegla dogovor za izmenjavo zapornikov z rusko stranjo. Izmenjavo ameriške športnice in ruskega trgovca z orožjem Viktorja Buta so izpeljali včeraj na letališču v Abu Dabiju v Združenih arabskih emiratih. 32-letna Griner je ob odhodu iz zapora dejala, da je srečna, a da ne ve, kam leti. Zdaj je že pristala v ZDA na letališču San Antonio v Teksasu. V njeni domovini so z velikim navdušenjem pozdravili njeno rešitev, še posebej so njene vrnitve v domovino veseli v košarkarskem svetu. "Hvala za tvojo požrtvovalnost, potrpežljivost in vztrajnost, da si prestala vse to," je na podelitvi nagrade športna osebnost leta pri Sports Illustrated dejal Steph Curry.