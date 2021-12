Zdesetkani Mavericksi proti Grizzliesom tudi brez Dončića

Slabe tekme so pogosto katalizator, ki sprožijo odločne odzive športnikov, Dallas se je na domači poraz proti Clevelandu odzval z izvrstno igro v New Orleansu. Podobno lahko poškodbe zvezdnikov spodbudijo preostale igralce, da strnejo vrste in zaigrajo odločneje ter bolj povezano. Dallas vrh vsega igra še drugi večer zapored, a Maverciksov kljub vsem polenom pod utrujene noge še ne gre odpisati. Jih pa zagotovo čaka izjemno težka tekma, še posebej, ker so po treh domačih porazih fizično in čustveno precej na tleh, kot ugotavlja Chuck Cooperstein, glas radijskih prenosov tekem Dallasa. Če se je po lepi zmagi v New Orelansu zdelo, da je moštvo končno našlo svoj napadalni ritem, strelci pa so zbrusili rjo začetka sezone, je včeraj zadovoljstvo prekril občutek, da je trenutno prava podoba Dallasa neprepričljiva igra, ne pa atomska košarka z malo zgrešenimi meti. Težava je čustvena omahljivost moštva, saj zgrešeni meti hitro načnejo njihovo samozavest in zbranost. Ko sta v petek obe ekipi srečanje začeli z odločno obrambo in dušenjem napada tekmeca, so Maverickse ob številnih zgrešenih metih preplavile frustracije, ki so načele tudi zbranost v obrambi. Pelicanse pa še bolj obupen met (nekaj časa so imeli komaj 10-odstotno natančnost) ni vrgel iz tira, ampak so vztrajno grizli, dokler v tretji četrtini niso eksplodirali z 68-odstotnim metom in tekmo vzeli v svoje roke.

"Po zgrešenih metih smo začeli povešati glave in se prepuščati čustvom. To se ne sme zgoditi," je poudaril trener Jason Kidd. Po njegovih besedah je Dallas moštvo, zgrajeno za napad, ne za igranje obrambe, "zgrajeni smo za mete na koš, kot ti ne gredo vanj, se začnemo smilit samim sebi. Smešna reč je, da se ne smilimo tekmecem," je bil jasen Kidd in to pripisal premajhni zrelosti. Njegov 22-letni prvi zvezdnik sicer hitro odrašča, v treh letih je odgovornost prevzel tako na igrišču kot pred kamerami. Dončić je tudi včeraj kot ponavadi ob slabših predstavah sebe okrivil za poraz, dejal je, da ni imel prave energije. To je potrdilo šest zaporednih izgubljenih žog v prvi četrtini, pa odločitve za prehitre mete, ko bi lahko prišel bliže obroča in žogo položil vanj. "Toda dobra stvar pri Luku je, da v vedno prizna svoje napake in se nato skoraj vedno odzove pozitivno," je zapisal Cooperstein. Tokrat zaradi bolečega gležnja ne bo imel prilike, da pokaže svojo izjemno nadarjenost. Breme organiziranja igre v napadu bo najverjetneje prevzel Jalen Brunson. Z luknjami pod obročem ob odsotbosti dveh velikih teles pa se bodo še težje kosali proti tretjemu moštvu lige po številu skokov v napadu (povprečje Memphisa je 13 na tekmo), iz drugih priložnosti v povprečju dosežejo 16,6 točke (četrti v NBA).

Mavericksi so na zadnjih osmih tekmah samo proti Washingtonu in New Orleansu presegli 43,8-odstotno natančnost iz igre in zadeli več kot 30,8 odstotka metov za tri točke. "Imeli smo vse odgovore, bili smo pripravljeni (na tekmeca). Trenerji so nam je povedal vse. Toda kot moštvo nismo stopili skupaj in našli pravi rešitev , to moramo spremeniti," je bil včeraj jasen Maxi Kleber. Nemec je prepričan, da niso potrebni radikalni posegi, spremeniti morajo le nekaj podrobnosti. "Komunikacija je zelo dobra, celotno strokovno vodstvo, vsi okoli nas opravljajo resnično dobro delo pri ugotavljanju, kaj so naše težave. Največji korak za nas je dejansko prepoznati te težave in nato biti pripravljeni spremeniti stvari. Pred nami je pomembna tekma, as smo pripravljeni. Trenerji nas vedno pripravijo, samo igralci moramo opraviti svoje delo."