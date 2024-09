Že na uvodni dan prenovljene Lige prvakov derbi med Liverpoolom in Milanom

Čez teden dni se začne jesenski del prenovljene Uefine Lige prvakov in eden najbolj zanimivih obračunov uvodnega dne se nam obeta v lombardijski metropoli, kjer bo Milan gostil Liverpool. Kluba sta leta 2005 poskrbela za najbolj spektakularen razplet finala Lige prvakov, ko so redsi nadoknadili zaostanek z 0:3 in nato v Carigardu osvojili naslov. V spopadu tokratnih moštev vloga favorita pripada otočanom, slednji so z novim trenerjem Arnejem Slotom, ki je zamenjal Jürgena Kloppa, v domače prvenstvo krenili s tremi zaporednimi zmagami.