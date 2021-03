'Zelo posebna lovorika!'

Slovenska odbojkarska reprezentanta Jan Kozamernik in Tine Urnaut ste presrečna, da jima je uspelo izjemnim reprezentančnim uspehom dodati še enega na klubski ravni. Osvojen pokal challenge z Allianz Powervolley Milanom je zanju nekaj posebnega.

Odbojkarji Allianz Powervolley Milana, kjer vidni vlogi v moštvu pripadata blokerju slovenske reprezentance Janu Kozamerniku in kapetanu evropskih podprvakov Tinetu Urnautu, se veselijo zmage v evropskem pokalu challenge. Lovorike, ki predstavlja neke vrste obliž na rano po neuvrstitvi v boj za najvišja mesta v izjemno kakovostnem domačem prvenstvu. "Odlična stvar, da nam je uspelo. To je bil osrednji cilj kluba. Mi je pa žal, da se ne potegujemo za najvišja mesta med italijansko elito, da nas do konca sezone čaka boj za mesta od 5.– 12.," je za 24ur.com dejal izkušeni Urnaut, ki je podobno zadovoljen kot Kozamernik, član Milančanov od leta 2018: "Ta lovorika je zelo posebna, saj je sploh prva odkar nastopam za Milano. To je nagrada za nas igralce in za klub, ki verjamem, da bo lovoriko ustrezno oplemenitil, dvignil celotno odbojkarsko zgodbo Milana še na višjo raven."

icon-expand Tine Urnaut je vesel, da se je preselil v Milano, si izboril mesto v udarni zasedbi, danes pa se lahko pohvali z osvojenim pokalom challenge. FOTO: Aljoša Kravanja

Iz podzavesti so s tem rezultatom izbrisali nesrečen razplet tekem s Perugio, zdaj so 100-odstotno osredotočeni na zadnjih devet obračunov sezone, želijo si pustiti dober vtis na igrišču, želijo dokazati, da so si zaslužili več, kot bo pokazala lestvica ob koncu sezone. "Zavedamo se, da bi si zaslužili več, tista druga tekma s Perugio," dodaja Kozamernik, ki mu misli že begajo k reprezentanci, k dolgem napornem poletju, ki se za izbrance Alberta Giulianija začenja z igranjem v ligi VNL (nekdanja svetovna liga). "Vsekakor je nekaj izjemnega, da bomo dočakali pravšnjo uverturo v evropsko prvenstvo, na katerem bomo branili srebrno medaljo. Na igranje v omenjenem tekmovanju smo čakali kar nekaj let, zato verjamem, da ga ne bomo zgolj igrali, ampak želimo ob krstnem nastopu poseči po vrhunskem rezultatu," dodaja najboljši bloker zadnjega evropskega prvenstva in priznava, "super bi bilo, če bi se na tribune, ob doslednem upoštevanju protokolov, lahko vrnilo vsaj močno omejeno število gledalcev. Zelo jih pogrešamo, težje je igrati. Morda pa bo septembra, ko je na sporedu evropsko prvenstvo, kaj drugače. Sploh ker se bo igralo v velikih dvoranah."

icon-expand Alberto Giuliani je že razkril seznam igralcev, na katere računa letošnje poletje. FOTO: Damjan Žibert