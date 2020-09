'Zgodovinsko, dramatični preobrat, naj predstava v zgodovini tega športa'

Svetovni mediji so preobrat v predzadnji etapi kolesarske dirke po Franciji označili za zgodovinski, preprečljivo vožnjo Tadeja Pogačarja pa označili za presenetljivo, celo dramatično. "Videli smo NAJ predstavo v zgodovini tega športa," je zapisal Eurosport. "Tadej Pogačar je ravnokar šokiral svet kolesarstva."

Pogačar je do zmage nad svojim rojakom Primožem Rogličem prišel "z enim najbolj dramatičnih preobratov v zgodovini dirke po Franciji", je dogajanje na predzadnji etapi v Planche des Belles Filles opisal britanski BBC.

Pogačarjevo predstavo je italijanska Gazzetta dello Sport označila za veličastno. Z neverjetnim dosežkom v kronometru je 21-letni Pogačar postal drugi najmlajši zmagovalec francoske pentlje vseh časov, za Henryjem Cornetom, ki je leta 1904 zmagal pri starosti 19 let in 355 dni, izpostavlja športni časnik.

O velikem preobratu v današnji vožnji na čas piše tudi španski športni časopis Marca in francoska L'Equipe. Slednja Pogačarja opisuje kot"čudežnega dečka", njegovo predstavo v soboto pa kot izjemno prepričljivo.

Britanski The Guardian medtem izpostavlja, da je Pogačar presenetil vse s predstavo, s katero je starejšemu rojaku Rogliču preprečil slavje."Ne vemo, če je kdor koli lahko pričakoval tovrsten razplet," so še zapisali pri časniku. "Tadej Pogačar je prikazal eno najbolj herojskih voženj v zgodovini Toura in pred sprehodom skozi Pariz oblekel rumeno majico."

"Več kot en teden sta se medsebojno zalezovala, a v soboto je Pogačar pobegnil Rogliču,"so o razvoju dogodkov zapisali pri New York Times. Takoj po koncu še oba vpletena nista mogla prav dobro dojeti, kaj se je ravnokar zgodilo, še piše ameriški časnik.

"Pogačar piše zgodovino. Rojaku Rogliču je slekel rumeno majico,"je dogajanje opisal Berliner Zeitung, španski El Pais pa je prav tako zmago opisal kot "zgodovinski podvig".

Mednarodna kolesarska zveza pa je Pogačarjevo predstavo pospremila le z besedo"Neverjetno!"