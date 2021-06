Zidanškova se poslavlja že po prvem krogu Wimbledona

Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek, polfinalistka nedavnega odprtega prvenstva Francije, se v Wimbledonu poslavlja že po uvodnem nastopu. S 7:5 in 6:4 v nizih jo je po uri in 18 minutah igre ugnala osma nosilka turnirja Čehinja Karolina Pliškova.

Zidanškova je dvoboj odlično začela in vodila s 3:0, 4:1 in 5:2, nato pa dovolila preobrat. V drugem nizu pa je Čehinja Slovenki odvzela servis v peti igri in prednosti ni več izpustila iz rok.

Popoldan bo nastopila še Kaja Juvan, ki se bo v uvodnem nastopu pomerila s Švicarko Belindo Bencic.