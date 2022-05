Los Angeles z gladko zmago izenačil serijo

Mojstrsko je tekmo odigral vratar kraljev Jonathan Quick, ki je ohranil mrežo nedotaknjeno in zaustavil vsega skupaj 31 strelov na gol Edmontona. Med eno izmed obramb je celo izgubil rokavico in še vedno obranil gol z levo roko brez rokavice. Carl Grundstrom je dosegel dva gola v tretji tretjini, potem ko sta Trevor Moore in Troy Stecher zadela v prvi tretjini. Los Angeles pa je odločno zaprl oba najboljša strelca gostujoče zasedbe Connorja McDavida in Leona Draisaitla. Los Angeles je dosegel prvo zmago v končnici na domačem ledu, odkar je klub leta 2014 drugič dvignil Stanleyjev pokal. Mike Smith je ustavil 42 strelov za Oilerse, toda McDavid, Draisaitl in Evander Kane so se po dveh prepričljivih zmagah tokrat bili prisiljeni boriti za vsako priložnost za strel na gol. Obramba kraljev je hokejistom Edmontona parala živce, kar je v zadnjih minutah privedlo do številnih zaustavitev in skorajda pretepov.