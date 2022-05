Los Angeles z gladko zmago izenačil serijo

Mojstrsko je tekmo izpeljal vratar kraljev Jonathan Quick , ki je ohranil mrežo nedotaknjeno ter zaustavil skupaj 31 strelov na gol Edmontona. Med enim od branjenjem je celo izgubil rokavico in še vedno ubranil gol z "golo" levo roko. Po dveh porazih z visoko razliko je Mikey Anderson po koncu bitke za Los Angeles še najbolj ponazoril občutke kraljev: " Vsi v naši slačilnici so bili že utrujeni od toliko prejetih golov ." " Če smo kdaj res potrebovali nekoga v mreži, da je storil, kar je storil, je bilo to nocoj, " je dejal trener Kings Todd McLellan . " Morali smo odgovoriti in v hokeju se vse začne in konča pri vratarju ," je dejal McLellan: "Ko je bilo treba, je naredil nekaj izjemnih obramb, nato pa so se igralci okoli njega odzvali, kot so se morali, in to je bil dober znak ." " Odigrali smo tekmo, ki nas je pripeljala v končnico ," je dejal Quick po svoji 48. zmagi v končnici v karieri. " Imeli smo dolge podaje, nadzorovane strele, blokirane strele, ploščke v mreži, pobrane odbitke. Ko tako igramo, smo uspešni. " Quick je z 31 obrambami postal šesti najbolj uspešen vratar kraljev vseh časov v končnici. Desetič v končnicah je ohranil mrežo nedotaknjeno, kar je največ doslej za vratarja, rojenega v ZDA. Prav tako se je zavihtel na 11. mesto med vratarji v zgodovini lige NHL. To je bil sploh prvi shutout za kralje v končnici po 9. juniju 2014, ko je Quick zaustavil vse strele New York Rangers v finalu Stanleyjevega pokala.

Carl Grundstrom je dosegel dva gola v tretji tretjini, potem ko sta Trevor Moore in Troy Stecher zadela v prvi. Los Angeles pa je odločno zaprl oba najboljša strelca gostujoče zasedbe Connorja McDavida in Leona Draisaitla. "Vedeli smo, da se bodo odzvali, a smo že na začetku izgubljali bitke v boju za plošček in jim pustili, da pridejo do naše mreže malo prelahko," je bil razočaran center Edmontona Ryan Nugent-Hopkins. "Prihajali so do strelov na gol, kar je vsekakor delovalo, mi pa se nismo dovolj dobro odzvali. In to je težka ovira za vrnitev nazaj." Los Angeles je dosegel prvo zmago v končnici na domačem ledu, odkar je klub leta 2014 drugič dvignil Stanleyjev pokal.

Mike Smith je ustavil 42 strelov za naftarje, toda McDavid, Draisaitl in Evander Kane so se bili po dveh prepričljivih zmagah tokrat prisiljeni boriti za vsako priložnost. Obramba kraljev je hokejistom Edmontona parala živce, kar je v zadnjih minutah privedlo do številnih zaustavitev in skorajda pretepov.

Peta tekma bo v Edmontonu, šesta v Los Angelesu, morebitna sedma pa znova v Edmontonu.

Izidi, končnica, 1. krog:

- vzhodna konferenca:

Boston Bruins - Carolina Hurricanes 5:2

- ekipi sta poravnani 2:2 v zmagah;

Tampa Bay Lightning - Toronto Maple Leafs 7:3

- ekipi sta poravnani 2:2 v zmagah;

- zahodna konferenca:

St. Louis Blues - Minnesota Wild 5:2

- ekipi sta poravnani 2:2 v zmagah;

Los Angeles Kings - Edmonton Oilers 4:0

(Anže Kopitar: trije streli na gol v 23 minutah za LA Kings)

- ekipi sta poravnani 2:2 v zmagah.