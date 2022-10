Skakalci in skakalke v Planici pilijo formo: Komaj čakamo, da se vse skupaj začne

Slovenski skakalci in skakalke se v teh dneh na novo sezono svetovnega pokala pripravljajo na domačih skakalnicah v Planici, kjer trenirajo na ledeni smučini. Pred začetkom sezone prihodnji teden v Wisli so strnili nekaj misli tako v moškem kot v ženskem skakalnem taboru.

Slovenski orli in orlice, člani slovenske moške in ženske reprezentance v smučarskih skokih, optimistično in s smelimi načrti pričakujejo uvodno tekmovanje v Wisli, s katerim se bo 5. in 6. novembra odprla sezona 2022/23 svetovnega pokala v smučarskih skokih. Na Poljskem bodo tekmovali vsi najboljši Slovenci.

Za sabo imam veliko sezon, tako da je dovolj, če ti v tem obdobju trener zaupa in potem, ko pride tekma, vidiš, kje si. Lahko si na treningu super, pa si potem v povprečju na tekmi. Zdaj je kar je, poizkusiš narediti čim manj napak in to je to. —Peter Prevc

Trener moške reprezentance Robert Hrgota je pred začetkom sezone optimističen. Pripravljalno obdobje so skakalci oddelali po načrtih. "Opažam solidno raven pripravljenosti, zadovoljen sem z ravnijo skokov, sploh tako zgodaj, želim si, da bi v Wisli skakali tako, kot smo na treningih. Potem imamo še vedno dva tedna, do popravimo še zadnje finese, če bodo še manjkale, še kaj naredimo pri opremi in potem še v Kuusamu opravimo vsaj tako dobro kot lani." V sredo se bodo na Poljsko odpravili Anže Lanišek, Peter Prevc, Timi Zajc, Domen Prevc, Lovro Kos, v strokovnem vodstvu računajo tudi na Žigo Jelarja, ki se ga drži malček smole, v zaključku poletnega dela sezone je utrpel zvin gležnja zunaj skakalnice doma na stopnici. "Dlje časa je trajalo, da se je vrnil nazaj. Zelo je pomembno, da Žiga začne sezono solidno, da pride čim prej v tekmovalni ritem in da potem lahko nanj računamo kot ključnega člana za nadaljevanje sezone," je še dejal Hrgota. "Imamo štiri zelo močne tekmovalce, Anže in Timi sta trenutno na visoki ravni, potem sta že blizu Peter in Lovro. Veseli me, da sta Peter in Lovro še za kakšnem korak dvignila pripravljenost. Sezona bo dolga, šest fantov trenutno dobro deluje, že po prvi tekmi pa bomo videli, kje smo," je še dejal. Skakalci so v Kranjski Gori, zadnje podrobnosti pa pilijo na domačih skakalnicah v Planici v skorajda poletnih razmerah.

icon-expand Peter Prevc FOTO: Aljoša Kravanja

Vrhunec poolimpijske zime za skakalce bo svetovno prvenstvo v nordijskih disciplinah, ki ga bo Planica gostila od 21. februarja do 5. marca.

Skoki gredo v pravo smer, sploh glede na to, da sem bila vmes tri tedne brez skokov. Zdi se mi, da je vse skupaj nad pričakovanji, kaj bo na tekmah, pa bomo videli. Za enkrat sem z vsem skupaj zadovoljna. —Nika Križnar

Na domače prvenstvo se z velikimi pričakovanji ozirajo člani in članice skakalnih reprezentanc. Vodja ženske reprezentance Zoran Zupančič je zadovoljen s potekom poletne sezone, ki je bila tudi rezultatsko zelo uspešna. "Letos se nam bo svetovni pokal začel malenkost prej. Ocenjujem, da je forma tekmovalk boljša kot lani pred startom. V Planici smo na finalnih pripravah pred odhodom v Wislo. Testiramo še nekatere stvari, popolna ekipa za Wislo pa bo znana v petek, medtem ko imajo štiri tekmovalke mesto že zagotovljeno. To so Urša Bogataj, Nika Križnar, Ema Klinec in Nika Prevc," je dejal glavni trener Zupančič. Po poškodbi se na vrhunsko raven vrača tudi Nika Križnar, druga najboljša skakalka minule zime, ki se ji je v romunskem Rasnovu pripetila nezgoda, ko si je nerodno zvila desni gleženj. "Zdi se mi, da je vse skupaj nad pričakovanji, kaj bo na tekmah, pa bomo videli. Za zdaj sem z vsem skupaj zadovoljna," je dejala Križnarjeva. "Poškodba je že pozabljena, na treningih v telovadnici še čutim gleženj, malenkostno bolečino, tako da določenih vaj še ne morem izvajati na polno. Na skakalnici pa je lažje, ker je gleženj fiksiran v čevlju in bolečin ni, le ob pritisku ali če je skok daljši. Treningi in skoki gredo v pravo smer," je še povedala Križnarjeva.