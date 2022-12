Prepozno prebujanje Los Angelesa

Kralji v domačem Staples centru prebudili prepozno. Gostje so po dveh tretjinah vodili s 3:0, šele v 50. minuti pa je za domače zadel 21-letni Uzbekistanec Artur Kalijev in jim vrnil kanček upanja. To je trajalo dve minuti in pol, preden je 22-letni Rus Andrej Svečnikov razliko vnovič povišal na tri. Šved Samuel Fagemo je v 58. minuti sicer omilil poraz, za preobrat pa kralji ob razpoloženem nasprotnem vratarju Pjotru Kočetkovu niso imeli moči. Novo zmago, že 20. v sezoni, je dosegel Boston, ki je s 5:1 odpravil aktualne prvake Colorado in se vodilni ekipi lige New Jerseyju približal na točko. Po dva gola sta za ekipo iz Massachusettsa dosegla Čeh David Pasternak in Američan Frederik Trent. Z novim uspehom je Boston rekordno serijo zmag na domačem ledu podaljšal že na 14.

New Jersey ima točko prednosti pred Bostonom, a je odigral tudi dve tekmi več. Ponoči je bil s 3:2 uspešen na gostovanju v Philadelphii in dosegel rekordno 11. zaporedno zmago v gosteh. Na vzhodu je še naprej tretji Toronto, ki pa je ponoči izgubil točko pri Tampi Bay Lightning. Gostitelji so se veselili zmage s 4:3 v podaljšku, ki ga je po 33 sekundah odločil Alex Killorn.