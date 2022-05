Izjemen preobrat Kanadčanov proti Švedom

Kanadska hokejska reprezentanca se je uvrstila v polfinale svetovnega prvenstva elitne skupine na Finskem, po tem, ko je na današnji četrtfinalni tekmi v Tampereju po podaljšku premagala Švedsko s 4:3. Med štiri najboljše so se uvrstile še Češka, ki je ugnala Nemčijo (4:1), Finska, ki je bila s 3:2 boljša od Slovaške in reprezentanca ZDA, ki je s 3:0 preskočila Švico.

icon-expand Švedi so po dveh tretjinah vodili že s 3:0. Sledil je veliki kanadski preobrat. FOTO: AP

Četrtfinalni obračun hokejskih titanov v Tampereju se je končal z zmagoslavjem Kanadčanov. Severnoameriški hokejisti so v končnici zadnje tretjine nadoknadili tri gole zaostanka in z goloma Pierre-Luca Duboisa in Mathewa Barzala v 59. minuti najprej izenačili na 3:3, v prvi minuti podaljška pa so izkoristili številčno premoč na ledeni ploskvi in si po golu Draka Bathersona izborili polfinalni nastop. Po dnevu premora jih v soboto čakajo Čehi, ki so bili v Helsinkih boljši od Nemcev s 4:1. Evropska izbrana vrsta je sijajno odprla obračun v Nokia Areni v Tampereju. Najprej je kanadskega vratarja Chrisa Driedgerja po vsega 87 sekundah dvoboja po kombinirani akciji ter močnem strelu premagal Carl Klingberg, na 2:0 pa je v začetku osme minute po bliskovitem nasprotnem napadu povišal William Nylander. V nadaljevanju so severnoameriški hokejisti skušali tekmo postaviti na glavo, kljub jalovi premoči na ledu pa v drugi polovici prve in druge tretjine niso strli dobro organizirane obrambe Švedov. Hokejisti s tremi kronami na dresih so povišali na 3:0, ko je po strelu z razdalje Erika Gustafssona smer ploščka spremenil Max Friberg ter Kanadčane pahnil v še težji položaj. A Kanadčani so se v zadnji tretjini le izvili iz neprijetnega položaja in nadoknadili zaostanek treh golov. Najprej je 42. minuti zadel Ryan Graves, v izdihljajih tekme pa so Kanadčani zabili še dva gola. Minuto in 53 sekund pred koncem je zadel Dubois, le trideset sekund kasneje pa je na 3:3 izenačil Barzal. V prvi minuti podaljška je bil pri Švedih zaradi spotikanja izključen William Nylander. Kanadčani so le 18 sekund potrebovali, da so zabili zmagoviti gol, za 27-kratne svetovne prvake, sicer branilce prvega mesta z lanskega zaključnega turnirja v Latviji, ter 9-kratne olimpijske prvake je zadel napadalec Ottawe Drake Batherson.

icon-expand David Sklenicka FOTO: AP

Čehi izkoriščali igralca več in se uvrstili v polfinale Češka se je po nespodbudnem začetku vendarle uvrstila v polfinale svetovnega prvenstva. Na dvoboju četrtfinala je ugnala Nemčijo, to pa predvsem po zaslugi učinkovitosti v trenutkih, ko je imela igralca več, navdahnjenosti prve peterke, ki je dosegla prve tri gole, in tudi sreče, saj so Nemci trikrat zadeli okvir vrat. Čehi so izkoristili vse tri "power playe" na tekmi. Že v tretji minuti je po domiselni akciji zadel prvi zvezdnik ekipe David Pasternak, na podoben način, po lepi akciji, je prednost povečal Roman Červenka. Nemci so k sebi prišli še le ob koncu tretjine, pripravili so si nekaj priložnosti, Lukas Reichel je zadel tudi vratnico. Tudi na začetku druge tretjine so imeli Nemci pobudo, toda spet so zadeli tekmeci, novo številčno premoč je izkoristil David Krejči. Marcel Nöbels je nato zadel prečko, njegovi soigralci pa so zapravili še nekaj priložnosti, vodstvo Čehov pa bi lahko povišal Jiri Smejkal, ki je po protinapada pridrsal pred vratarja Philippa Grubauerja, vendar mu je ta strel ubranil. Nemci so v zadnjem delu zaigrali na vse ali nič. Devet minut pred koncem so dobili "power play", potegnili iz igre še vratarja, ko se je že vrnil izključeni češki igralec, pa je Moritz Seider s strelom od daleč izid znižal in svoji ekipi vrnil nekaj upanja. Pastrnak bi lahko v 56. minuti lahko dokončno rešil vprašanje zmagovalca, ko je po protinapadu streljal čez gol, le nekaj trenutkov pozneje, potem ko so Nemci iz igre spet potegnili vratarja, je Reichel še drugič na tekmi zadel okvir vrat. Igra brez vratarja pa se Nemcem vendarle ni obrestovala, Smejkal je v 59. minuti na prazna vrata postavil končni izid. Gostitelji v četrtfinalu boljši od Slovakov Najboljša izbrana vrsta v skupini B je v drugem četrtfinalnem obračunu v Tampereju na kolena položila Slovaško, njen odpor pa je zlomila šele v zadnji tretjini. Finsko v sobotnem polfinalu čaka tekma z ZDA, ki je bila v Helsinkih boljša od Švice s 3:0, drugi polfinalni par pa je Češka - Kanada. Izbranci finskega strokovnjaka Jukke Jalonena so medlo odprli obračun v Tampereju, prvi strel proti slovaškim vratom so sprožili šele v sedmi minuti. Slovaki so izkoristili bledo predstavo domačih hokejistov in povedli z 2:0, potem ko sta zadela Adam Sykora v deveti in Pavol Regenda v 16. minuti, zadrego Fincev pa je v predzadnji minuti uvodne tretjine končal 36-letni Marko Anttila.

icon-expand Finska hokejska reprezentanca bo igrala v polfinalu SP. FOTO: AP