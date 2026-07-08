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Velika čast: Kingsi bodo upokojili Kopitarjevo številko 11
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Velika čast: Kingsi bodo upokojili Kopitarjevo številko 11

Slovenski skakalci bodo lahko prostor na čeladah tržili sami
Zimski športi

Slovenski skakalci bodo lahko prostor na čeladah tržili sami

Konec ere v belem cirkusu: Lara Gut-Behrami se uradno poslavlja
Zimski športi

Konec ere v belem cirkusu: Lara Gut-Behrami se uradno poslavlja

Poletna skakalna sezona pred vrati: kdo od Slovencev potuje v Wislo?
Zimski športi

Poletna skakalna sezona pred vrati: kdo od Slovencev potuje v Wislo?

Francoski velikan stavi na slovenskega reprezentanta
Velik prestop

Francoski velikan stavi na slovenskega reprezentanta

Zdaj je tudi uradno: Diomande okrepil Real Madrid
19-letni biser

Zdaj je tudi uradno: Diomande okrepil Real Madrid

Sanjski vzpon, ki si ga Slovenke pred nekaj leti ne bi upale napovedati
odbojkarice med elito

Sanjski vzpon, ki si ga Slovenke pred nekaj leti ne bi upale napovedati

Kvesić miri navijače: Bili smo dobri, ni razloga za negativo
poraz v armeniji

Kvesić miri navijače: Bili smo dobri, ni razloga za negativo

Kdo bo osvojil prvo evropsko lovoriko sezone?
PSG - Aston Villa

Kdo bo osvojil prvo evropsko lovoriko sezone?

Od rdečih do zelenih zmajev: Gomboc je novi član Olimpije Hokej

Od rdečih do zelenih zmajev: Gomboc je novi član Olimpije

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Afera 'Pavlek' se nadaljuje: nova odmevna aretacija v hrvaškem športu Zimski športi

Afera 'Pavlek' se nadaljuje: nova odmevna aretacija v hrvaškem športu

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Nova okrepitev v zmajevem hokejskem gnezdu Hokej

Nova okrepitev v zmajevem hokejskem gnezdu

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Pri 41 letih preminil nekdanji ameriški smučar Zimski športi

Pri 41 letih preminil nekdanji ameriški smučar

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Tožilstvo ne bo preganjalo Bodeja Millerja Zimski športi

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Zmaje okrepil mladi kanadski napadalec Zimski športi

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Slovenski reprezentant zapušča Olimpijo in se seli v Celovec Zimski športi

Slovenski reprezentant zapušča Olimpijo in se seli v Celovec

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Slokarjeva po težki poškodbi kolena znova na smučeh Zimski športi

Slokarjeva po težki poškodbi kolena znova na smučeh

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Millerja oprostili obtožb za posedovanje prepovedanih drog Zimski športi

Millerja oprostili obtožb za posedovanje prepovedanih drog

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Olimpijski prvak Bode Miller aretiran zaradi posedovanja drog Zimski športi

Olimpijski prvak Bode Miller aretiran zaradi posedovanja drog

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Us vnovič v vratih Olimpije Hokej

Us vnovič v vratih Olimpije

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Razpet med fundacijo in organizacijo planiške tekme Zimski športi

Razpet med fundacijo in organizacijo planiške tekme

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STANJE NA CESTAH
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A1, Koper - Ljubljana, priključek Logatec - priključek Vrhnika v smeri Ljubljane, prometna nesreča, zaprt prehitevalni pas.
Zastoji 24ur.com
A1, Koper - Ljubljana, priključek Logatec - priključek Vrhnika v smeri Ljubljane, zastoj, zamuda: 2 min, dolžina: 1 km.
Ovire 24ur.com
A5, Maribor - Pince, priključek Sveti Jurij ob Ščavnici - priključek Vučja vas v smeri Murske Sobote, okvara vozila, zaprt vozni pas.
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