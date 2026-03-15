1308 točk: Kopitar ob porazu postal veliki rekorder kraljev

New Jersey, 15. 03. 2026 07.27 pred 39 minutami 1 min branja 2

Avtor:
STA
Anže Kopitar

Slovenski zvezdnik Anže Kopitar je z dvema goloma prehitel Marcela Dionneja in postavil rekord po številu točk v zgodovini ekipe Los Angeles Kings, ki so na gostovanju sicer izgubili tekmo severnoameriške hokejske lige NHL proti New Jersey Devils s 4:6.

Anže Kopitar, ki igra svojo zadnjo sezono v ligi NHL, je na 1505 tekmah za Kralje dosegel 1308 točk (450 golov, 858 podaj). Dionne je med letoma 1975 in 1987 na 921 tekmah za Los Angeles zbral 1307 točk (550 golov, 757 podaj).

"Predstavljam si, da bi se počutil veliko bolje, če bi tekmo končali in zmagali. Mislim, da smo trenutno v središču dogajanja, zato ni veliko časa za razmišljanje o rezultatu," je o rekordu in boju za končnico svoje ekipe dejal Kopitar.

Rekorder Anže Kopitar
Rekorder Anže Kopitar
"Ampak v takih časih po tekmi pomisliš, da je to morda tvoj zadnji dvoboj tukaj, zato je bila to dobra serija in imel sem nekaj dobrih noči v tej dvorani," je dodal Hrušičan.

3 goli v 38 sekundah: Olimpija z neverjetnim preobratom do druge zmage

Anion6anion
15. 03. 2026 08.03
Car . Pa mu posvecate 90% manj pozornosti kot enemu ki na koš meče .
ptuj.si
15. 03. 2026 08.01
Št. 1 slovenskih športnikov.
bibaleze
Portal
Ste vedeli? Pevka uspešnice Nobody's Wife ima šest otrok
Družine po Sloveniji obsedene s tem kvizom – poskusite še vi!
Družine po Sloveniji obsedene s tem kvizom – poskusite še vi!
Kako pripraviti tanghulu – sadno sladico, ki jo obožujejo otroci
Kako pripraviti tanghulu – sadno sladico, ki jo obožujejo otroci
Prvi ultrazvok – kaj pričakovati?
Prvi ultrazvok – kaj pričakovati?
zadovoljna
Portal
V čipkasti obleki le malo prepustila domišljiji
Tedenski horoskop: Device bodo organizirane, tehtnice iščejo ravnovesje
Tedenski horoskop: Device bodo organizirane, tehtnice iščejo ravnovesje
Dnevni horoskop: Ovni bodo polni energije, ribe čaka prijeten dan
Dnevni horoskop: Ovni bodo polni energije, ribe čaka prijeten dan
Čevlji, ki so pravi hit med modnimi navdušenkami
Čevlji, ki so pravi hit med modnimi navdušenkami
vizita
Portal
Partnerica Rickyja Gervaisa razkrila diagnozo raka dojke
Žitarica, ki lahko hitro zniža holesterol in izboljša prebavo
Žitarica, ki lahko hitro zniža holesterol in izboljša prebavo
Najpogostejše napake pri hoji, ki povečajo tveganje za poškodbe
Najpogostejše napake pri hoji, ki povečajo tveganje za poškodbe
Perimenopavza: zgodnji znaki, ki se pojavijo leta pred menopavzo
Perimenopavza: zgodnji znaki, ki se pojavijo leta pred menopavzo
cekin
Portal
Konec dobe poceni mobilnikov: Kaj poganja rast cen?
Hoteli v Dubaju do 50 % cenejši: kako je vojna čez noč uničila turizem
Hoteli v Dubaju do 50 % cenejši: kako je vojna čez noč uničila turizem
Stari predmeti, s katerimi lahko zaslužite: te dragocenosti ima doma skoraj vsak
Stari predmeti, s katerimi lahko zaslužite: te dragocenosti ima doma skoraj vsak
Slovenci spreminjajo počitniške načrte: zaradi varnosti in letalskih sprememb iščejo nove destinacije
Slovenci spreminjajo počitniške načrte: zaradi varnosti in letalskih sprememb iščejo nove destinacije
moskisvet
Portal
Nekoč je lomil kosti in srca, danes komaj hodi
Mislite, da znate skuhati jajca? Živite v zmoti
Mislite, da znate skuhati jajca? Živite v zmoti
Kako ustaviti avto, če odpovedo zavore?
Kako ustaviti avto, če odpovedo zavore?
Takšen je v resnici Cristiano Ronaldo
Takšen je v resnici Cristiano Ronaldo
dominvrt
Portal
Divje cvetje: zakaj in kdaj ga pustiti rasti ter kako ustvariti minitravnik
Odkrijte skrivnost svežega hladilnika: Soda bikarbona resnično deluje!
Odkrijte skrivnost svežega hladilnika: Soda bikarbona resnično deluje!
Velika noč 2026: preizkušen trik z eno sestavino za najlepše pirhe
Velika noč 2026: preizkušen trik z eno sestavino za najlepše pirhe
Prvi pomladni vrt: kaj posaditi marca in aprila
Prvi pomladni vrt: kaj posaditi marca in aprila
okusno
Portal
5 jedi iz ene posode, ki rešijo domače kosilo
Vsi govorijo o božanski sladici, ki združuje dve veliki klasiki
Vsi govorijo o božanski sladici, ki združuje dve veliki klasiki
Priljubljena jušna zakuha, ki so jo pripravljale že naše babice
Priljubljena jušna zakuha, ki so jo pripravljale že naše babice
Pomladne sladice, ki združujejo jagode in puding
Pomladne sladice, ki združujejo jagode in puding
voyo
Portal
Anatomija padca
Parazit
Parazit
Kmetija
Kmetija
Interesno območje
Interesno območje
