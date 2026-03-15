1308 točk: Kopitar ob porazu postal veliki rekorder kraljev

Anže Kopitar, ki igra svojo zadnjo sezono v ligi NHL, je na 1505 tekmah za Kralje dosegel 1308 točk (450 golov, 858 podaj). Dionne je med letoma 1975 in 1987 na 921 tekmah za Los Angeles zbral 1307 točk (550 golov, 757 podaj).

"Predstavljam si, da bi se počutil veliko bolje, če bi tekmo končali in zmagali. Mislim, da smo trenutno v središču dogajanja, zato ni veliko časa za razmišljanje o rezultatu," je o rekordu in boju za končnico svoje ekipe dejal Kopitar.